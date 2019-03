ไนกี้ ชวนสัมผัสประสบการณ์วิ่ง NRC BKK กับ อีพิค รีแอค ฟลายนิต 2

ไนกี้ ผู้นำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์กีฬาระดับโลก เปิดตัวรองเท้าวิ่งไนกี้ อีพิค รีแอค ฟลายนิต 2(Nike Epic React Flyknit 2) ที่ให้นักวิ่งได้สัมผัสกับอีกขั้นของความนุ่ม เด้ง เบา และทนทาน มอบความรู้สึกที่สบายขณะสวมใส่ให้ทุกการวิ่งสนุกกว่าที่เคย

เกาะติดข่าวกีฬา แค่กดติดตาม ไลน์@ข่าวสดกีฬา ที่นี่



กิจกรรม NRC BKK ได้มอบทั้งความสนุกและตื่นเต้นอีกครั้ง โดยเปิดโอกาสให้นักวิ่งที่ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทดลองสวมใส่รองเท้าวิ่งไนกี้ อีพิค รีแอค ฟลายนิต 2 เพื่อร่วมออกวิ่ง city run เริ่มจากภายในร้านไนกี้สาขาสยามสแควร์วัน – ถนนพญาไท– จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ถนนพระราม 1 และกลับมาอีกครั้งที่ร้านไนกี้สาขาสยามสแควร์วัน รวมระยะทางทั้งสิ้นกว่า 7กม. เหล่านักวิ่งต่างร่วมทดลองรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดของไนกี้ ที่สรรสร้างเพื่อความรู้สึกสบายตลอดการวิ่ง อันเป็นผลจากสุดยอดนวัตกรรมโฟมรีแอคที่มอบทั้งความ นุ่ม เด้ง เบาและทนทาน โดย รองเท้าวิ่งไนกี้ อีพิค รีแอค ฟลายนิต 2 ได้ถูกพัฒนาขึ้นอีกขั้นเพื่อให้ผู้สวมใส่สบายขึ้น กระชับขึ้น ยืดหยุ่นมากขึ้น และตอบสนองการวิ่งได้ดีขึ้น เมื่อรวมกับลักษณะของผ้าฟลายนิต (Flyknit) แบบใหม่ที่ช่วยโอบไปกับรูปเท้าของผู้สวมใส่ ส่งผลให้รองเท้ารุ่นดังกล่าวให้ความรู้สึกที่ยืดหยุ่นและทำให้ทุกการวิ่ง สนุกมากกว่าที่เคย

อ่าน – นวัตกรรมเพื่อนักวิ่งสายสปีด ไนกี้เตรียมเปิดตัว Pegasus Turbo

อ่าน – ไนกี้เปิดตัว ชุดใหม่ ชลบุรี ลุยไทยลีก 2019 ตั้งราคา 999

อ่าน – มุสลิมฮึ่ม “ไนกี้” ทำโลโก้ติดพื้นรองเท้ารุ่นดัง มองละม้ายคล้ายชื่อ “อัลเลาะห์”

อ่าน – รองเท้า PG2.5 ฉีกทำหุ้นไนกี้ร่วง – พอล จอร์จ เรียกร้องคำชี้แจงด่วน!

อ่าน – ไนกี้ปล่อย VaporFly Elite Flyprint 3D เบาหวิวข้างละ 11 กรัม แต่ราคาไม่เบาตาม

นันทลีย์ วิชยสุทธิ์ ตัวแทนจากบริษัท ไนกี้ ประเทศไทย กล่าวว่า “จากกระแสการวิ่งที่เกิดขึ้นอย่างล้นหลามในประเทศไทย นอกจากเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมแล้วการวิ่งยังเปรียบได้กับกิจกรรมที่น่าสนุกและเป็นจุดสร้างสรรค์สังคมผู้รักสุขภาพ ไนกี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รองเท้าวิ่ง ไนกี้ อีพิค รีแอค ฟลายนิต 2 ได้มอบความ นุ่ม เด้ง เบาและทนทานให้เหล่านักวิ่งได้มีความสุข และเต็มที่กับทุกสนามวิ่งจากทั้งสมรรถนะของรองเท้าและการออกแบบที่สวยงาม”

นอกเหนือไปจากนี้ ไนกี้ยังท้าให้ทุกคนพร้อมลุย ปล่อยพลังออกมาให้สุดกับกิจกรรม Go more get more Bangkok challenge กับภารกิจการวิ่งสุดท้าทายจากแอพพลิเคชั่น Nike+ Run Club (NRC) เพื่อสะสม Coin ตลอดระยะเวลา 4 เดือน (กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2562) เพื่อเฟ้นหาผู้ชนะและลุ้นรับของรางวัลประจำเดือนจากไนกี้ อาทิ Voucher สปาสุดพิเศษ, เสื้อยืด NIKE React, รองเท้า NIKEiD สุดพิเศษ ทริปสถานที่ท่องเที่ยว และลุ้นรับรางวัลใหญ่สุดพิเศษสำหรับนักวิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดคือโอกาสออกไปสัมผัสประสบการณ์งานวิ่งผลัดสุดตื่นเต้นและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง Hood to Coast