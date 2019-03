เชลซี ตุนความได้เปรียบนัดแรก เปิดบ้านอัด เคียฟ ศึกยูโรปาลีก(คลิป)

การแข่งขันฟุตบอล ยูโรปา ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายนัดแรก เมื่อ 8 มี.ค. ที่ผ่านมา “สิงโตน้ำเงินคราม” เชลซี เปิดบ้าน รับการมาเยือนของ ดินาโม เคียฟ ยอดทีมจากยูเครน โดยเชลซีต้องการต่อความหวังในถ้วยใบนี้เพื่อคว้าแชมป์ และได้โควตาไปเล่นในยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้า แทนการทำอันดับในลีก เนื่องจากสถานการณ์ในพรีเมียร์ ลีก เชลซี รั้งอยู่ในอันดับ 6

และเป็นฝั่งเชลซี ที่ได้เฮเร็วตั้งแต่นาที 17 เปโดร โรดริเกซ ท่ี่ทำชิงกับ โอลิวิเยร์ ชิรูด์ ก่อน ชิรูด์ จะไขว้หลัง ลอดขากองหลัง เคียฟให้ เปโดร หลุดเข้าไปยิงขึ้นนำ 1-0 ก่อนที่ประตูได้จากลูกฟรีคิกสุดสวยของ วิลเลียน ในนาที 65 และบอลยาวที่เปโดร เปิดให้รูเบน ลอฟตัส ชีค ทะลุถึงเขตโทษ แต่ใจกว้าง ถวายพานให้ คัลลัม ฮัดสัน โอดอย ยิงปิดท้ายในนาที 90 จบเกม เชลซี เอาชนะไป 3-0 ครองความได้เปรียบมากโขกก่อนที่นัดต่อไปย้ายไปเตะกันที่ยูเครนบ้างในวันที่ 15 มี.ค.นี้

