วงการลูกหนังอังกฤษ รุมจวกโจ๋บุกชกกรีลิช – จ่อโดนโทษหนัก – สำนักข่าวเบอร์มิงแฮมไลฟ์รายงานความคืบหน้ากรณีเหตุวุ่นวายเมื่อ 10 มี.ค.ที่ผ่านมา ที่มีแฟนบอลเบอร์มิงแฮมวิ่งลงไปในสนามแล้วทำร้ายร่างกายด้วยการต่อยเข้าที่ท้ายทอยของแจ็ก กรีลิช กองกลางของแอสตัน วิลลา จนล้มไปกองกับพื้น ซึ่งเกมดังกล่าวจบลงด้วยผลวิลลาชนะ 1-0

อ่านข่าว – กรีลิช กองกลางวิลล่า ผวา! เจอแฟนบอลบุกต่อยท้ายทอยคาสนาม (มีคลิป)

โดยล่าสุด ตำรวจท้องที่เวสต์มิดแลนด์เปิดเผยแล้วว่าผู้ก่อเหตุคือนายพอล มิตเชล อายุ 27 ปี เป็นชาวเมืองรูเบอรี ยังคงถูกขังอยู่ในเรือนจำโรงพัก รอส่งตัวขึ้นศาลวันที่ 11 มี.ค. ซึ่งคาดว่าจะโดนโทษหลายกระทง ทั้งบุกรุกพื้นที่หวงห้าม, ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา ฯลฯ

วันเดียวกัน ทั้งองค์กรและบุคคลในแวดวงฟุตบอลอังกฤษต่างออกมาแสดงความเห็นวิจารณ์เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น อาทิ แอชลีย์ ยัง นักเตะจอมเก๋าสังกัดแมนฯ ยูไนเต็ด บอกว่า “มันน่าห่วงมาก มันอาจเกิดได้กับพวกเรา(นักฟุตบอล)ทุกคน…ถ้าเขาพกอาวุธร้ายแรงลงมาด้วยล่ะ”

อลัน เชียเรอร์ วิพากษ์แรงๆ เลยว่า “มันน่าขยะแขยง หมอนี่ควรโดนลงโทษให้หนัก ไม่งั้นเราคงต้องไปเล่นบอลกันในสนามปิดให้หมด เพราะอันตรายอาจเกิดได้กับทุกคน”

ด้านอีเอฟแอลแชมเปียนชิป ออกแถลงการณ์ด้วยว่า “ขอประกาศย้ำเตือนอีกครั้ง พื้นที่ในสนามเป็นของนักกีฬาและคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และทุกคนควรได้รับความคุ้มครองด้านความปลอดภัย กับเหตุที่เกิดขึ้น ทางอีเอฟแอลจะทำการสืบสวนและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก”

