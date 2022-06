แจ็คสัน หวัง คอนเฟิร์มขึ้นแสดงในแดงเดือดTHE MATCH Bangkok Century Cup

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสัน สำหรับการแข่งขันฟุตบอลแดงเดือด รายการ THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ที่จะฟาดแข้งกันที่ประเทศไทย ในวันที่ 12 ก.ค.นี้ เมื่อล่าสุดทางศิลปินดัง อย่าง แจ็คสัน หวัง ออกมายืนยันแล้วว่าเขาจะมาขึ้นแสดงก่อนเกมนัดดังกล่าวด้วย

ขณะที่ทางเพจ Fresh Air Festival เผยรายละเอียดเกี่ยวกับการแสดงของแจ็คสัน ว่า เจ้าตัวจะทำการแสดงเต็ม 1 ชั่วโมง ระหว่างเวลา 18.00-19.00 น. ก่อนที่เกมแดงเดือดจะฟาดแข้งกันในเวลา 20.00 น. ของวันดังกล่าว

P#MAGICMAN is coming

.

Red World Opening Live @FA_FestivalOA

At THE MATCH Bangkok Century Cup 2022

.

12th July 2022 at Rajamangala Stadium, Bangkok Thailand

.

MAGICMAN heading around the world 2022

.#jacksonwang #잭슨#王嘉爾 #TEAMWANGrecords@teamwangofcl pic.twitter.com/EnGhb4Bo63

