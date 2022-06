โหมโรงก่อนศึกแดงเดือดในไทย “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” โดยเฟรชแอร์ เฟสติวัล นำโดยวินิจ เลิศรัตนชัย สร้างปรากฎการณ์ให้กับประเทศไทยอีกครั้ง จับมือบริษัทวอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายชุดกีฬาชั้นนำของไทย จัดงาน “THE MATCH RUN 2022 วิ่งแดงเดือด” ที่ อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก รวมพลนักวิ่งแฟนบอลสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอร์พูล แข่งขันวิ่งมาราธอนในระยะทาง 10 กิโลเมตร และ 5 กิโลเมตร พร้อมรับ Limited Edition Race Pack THE MATCH RUN 2022

โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานมอบให้มูลนิธิหยดน้ำ และผู้เข้าเส้นชัย 3 ลำดับแรกของทั้งประเภทชาย และหญิงในระยะทาง 10 กิโลเมตร ได้รับถ้วยรางวัล THE MATCH RUN 2022 วิ่งแดงเดือด ประเภท Over All พร้อมบัตรเข้าชม THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 รวม 6 รางวัล นอกจากนี้สำหรับผู้เข้าเส้นชัยลำดับถัดมาชาย 10 คน และหญิง 10 คนของทั้ง 2 ทีม รวม 40 คนจะได้รับถ้วยรางวัล THE MATCH RUN 2022 วิ่งแดงเดือด ประเภททีม พร้อมของรางวัลพิเศษอีกมากมาย

นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัดงาน THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 กล่าวว่า สำหรับกิจกรรม THE MATCH RUN 2022 วิ่งแดงเดือด เป็นการรวมพลนักวิ่งแฟนบอลสโมสรลิเวอร์พูล และสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดในประเทศไทย มาวอร์มร่างกายให้พร้อม และโชว์พลังสปิริตคนไทยหัวใจสีแดงรับศึกแดงเดือด THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 โดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ออกสตาร์ตกันที่ลานด้านหน้าอินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก โดยมี เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดัง ณัฐวุฒิ อินนุ่ม นักวิ่งระดับอีลิทเจ้าของสถิติฮาล์ฟมาราธอนประเทศไทย แล ณัฐวัตร์ อินนุ่ม แฝดน้อง ร่วมวิ่ง พร้อมเซเลบริตี้นักวิ่ง ตลอดจนแฟนคลับของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และสโมสรลิเวอร์พูล ร่วมสร้างสีสันในวันงานอย่างคึกคัก

การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ค่าสมัครราคา 850 บาท และไมโครมาราธอน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัครราคา 750 บาท โดยผู้สมัคร THE MATCH RUN 2022 วิ่งแดงเดือด มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรเข้าชมการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ที่ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และรางวัลพิเศษมากมายอีกกว่า 100 รางวัล ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศการแข่งขันมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภท Overall THE MATCH RUN ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลจาก เทดดี เชอริงแฮม Tตัวแทนสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และ ยอนห์ อาร์เน ริเซ ตัวแทนสโมสรลิเวอร์พูล และบัตรเข้าชม THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 พร้อมลุ้นรับบัตรเข้าชมการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการของทั้งสองสโมสรแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 อีกด้วย

ด้าน วิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่อย่าง THE MATCH Bangkok Century Cup 2022 ผ่าน THE MATCH RUN 2022 ในฐานะผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายชุดกีฬาของไทย โดยครั้งนี้ เราได้ออกแบบเสื้อ THE MATCH RUN 2022 วิ่งแดงเดือด รุ่นลิมิเต็ดที่มีเฉพาะงานวิ่งแดงเดือดเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก พร้อมกับ Race Kit ชุดของที่ระลึกสุดพิเศษเพิ่มเติมจากทางวอริกซ์

ส่วนผลการแข่งขัน แชมป์โอเวอร์ออลชาย-หญิง มินิมาราธอน 10 กม. คือ “เจ้าบิ๊ก” ณัฐวุฒิ อินนุ่ม ปอดเหล็กทีมชาติไทยเจ้าของสถิติประเทศไทย 10 กม. วิ่งเข้าเส้นชัยมาด้วยเวลา 33.36 นาที โดยมี ”แฝดน้อง” เบล-ณัฐวัฒน์ อินนุ่ม วิ่งเข้ามาเป็นอันดับ 2 ส่วนปอดเหล็กสาวที่ทะยานเข้าเส้นชัยเป็นคนแรก คือ อรอนงค์ วงศร แชมป์คนไทยจากวิ่งบางแสน 2022 ทำเวลาได้ 40.35 นาที ซึ่งแชมป์โอเวอร์ออลทั้งชาย-หญิง ล้วนเป็นสาวก ”หงส์แดง”