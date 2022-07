รถถัง จิตรเมืองนนท์ ให้เครดิต “ซาวาส ไมเคิล” ว่าเป็นคู่ต่อกรสุดอันตราย และจะไม่ประมาทไม่ได้อย่างเด็ดขาด ก่อนที่ทั้งคู่จะปะทะกันในรอบรองชนะเลิศ มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต ศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs. ดิมิเทรียส II ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 27 ส.ค.นี้

เจ้าของฉายา “The Baby Face Killer” ซาวาส ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นบนสังเวียนมวยไทยอาชีพ เคยก้าวขึ้นไปเป็นแชมป์หลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นแชมป์ WBC มวยไทย รุ่นไลต์เวต และแชมป์ WMC รุ่น 130 ปอนด์

จากนั้น ซาวาส ก็ถูกดึงตัวเข้ามาอยู่ในสังกัดของ ONE ก่อนจะเอาชนะจอมเก๋าอย่าง “สิงห์ทองน้อย ป.เตละกุล” ในไฟต์เปิดตัวเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2562 รวมถึงเคยปะทะกับนักมวยชั้นแนวหน้าหลายราย ไม่ว่าจะเป็น “เลิศศิลา ภูเก็ตท็อปทีม” และ “ทาอิกิ นาอิโตะ”

และจากความยอดเยี่ยมนี่เอง ทำให้เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็น 8 ขุนพล ร่วมชิงชัยในศึก ONE มวยไทย เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นฟลายเวต โดยด่านแรกสามารถไล่ต้อน “อาเมียร์ นาซิรี” ไปได้อย่างขาดลอย พร้อมกับตีตั๋วเข้าสู่รอบตัดเชือกไปพบกับ รถถัง ตามคาด

ทำให้ล่าสุด รถถัง ในฐานะคู่ชกคนต่อไปของ ซาวาส ได้ออกมาโปรยยาหอมใส่นักมวยชาวไซปรัสว่า เป็นนักสู้ที่มีความอันตรายอยู่รอบตัว ซึ่งจะประมาทไม่ได้อย่างเด็ดขาด เมื่อต้องเผชิญหน้ากันบนสังเวียน

“ผมคิดว่ามีนักชกตัวสูงอยู่น้อยคน ที่จะกล้าต่อยหมัด กล้าตัดลำตัว กล้าออกอาวุธแบบโหด ๆ อย่างเขาครับ ขนาด แฮ็กเกอร์ตี ที่ตัวสูง ๆ ยังมีการหลบฉาก มีหมุนหนี มีถีบทำลายจังวะบ้าง ไม่ค่อยกล้าบวกกับคู่แข่งมากขนาดนี้ แต่ ซาวาส กล้าที่จะเดินเปิดเกม ซึ่งผมมองว่านี่คือจุดเด่นของเขา”

ทั้งนี้สำหรับผู้ชนะในสาย เอ ระหว่าง รถถัง หรือ ซาวาส จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปพบกับผู้ชนะของสาย บี ระหว่าง “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” หรือ “วอลเตอร์ กอนซาลเวส” จากบราซิลต่อไป

แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE Fight Night 1: อาเดรียโน vs. ดิมิเทรียส II ผ่านทาง watch.onefc.com, แอปมือถือ ONE Super App, ยูทูบ ONE Championship , AIS Play (เฉพาะลูกค้า AIS) เริ่มคู่แรกเวลา 8.00 น. และทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 นอกจากนี้ ยังสามารถจองบัตรชมสดในสนาม ณ ประเทศสิงคโปร์ได้ที่ TICKETMASTER.SG