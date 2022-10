Cigarettes – ปฏิภาณ โพธิ์ศรี (กล้า) เพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดังของไทย ได้โกอินเตอร์ หลังเปิดตัวเป็นเพลเยอร์คนที่ 6 ของ Paper Rex สังกัดดังของเกม Valorant

Cigarettes – ปฏิภาณ โพธิ์ศรี (กล้า) เพลเยอร์และสตรีมเมอร์ชื่อดัง เตรียมลุยการแข่งขัน Valorant ในรายการใหญ่อย่างลีกเฟรนไชส์ ศึก VALORANT Champions Tour 2023: Pacific League ที่จะเริ่มทำการแข่งขันในปีหน้า

เมื่อเจ้าตัวได้รับการเปิดตัวเป็นผู้เล่นคนที่ 6 ของ สังกัดดังแห่งโซน Pacific อย่าง Paper Rex ที่ก่อนหน้านี้ฝากผลงานเอาไว้แบบไม่ธรรมดา ตลอดทั้งปี 2022

โดยก่อนจะมาเปิดตัวกับPaper Rex ทาง Cigarettesเพิ่งจะไปลงแข่งขันให้กับทีมXERXIA All STARS ในรายการ TEC Challenger Series Off Season Official ในรายการมาด้วย