เชลซี ประกาศยืมตัว เชา เฟลิกซ์ แนวรุก แอตเลติโก มาดริด มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญาจนจบซีซั่นนี้ พร้อมจ่ายค่ายืม 11 ล้านยูโร

ก่อนหน้านี้มีรายงานว่า เชลซี บรรลุข้อตกลงกับ แอตเลติโก มาดริด ในการยืมตัว เฟลิกซ์ มาเสริมแกร่งได้แล้วในตลาดแข้งเดือน ม.ค. โดยเอาชนะทั้ง อาร์เซนอล และแมนฯ ยูไนเต็ด ซึ่งนักเตะก็เดินทางมาตรวจร่างกายตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 ม.ค.

