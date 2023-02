อาร์เซนอล ทีมจ่าฝูงศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ แถลงคว้าตัว จอร์จินโญ กองกลาง เชลซี มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา 18 เดือน โดยนักเตะจะสวมเสื้อเบอร์ 20 ให้กับต้นสังกัดใหม่

ก่อนหน้านี้สื่อดังทุกสำนักรายงานตรงกันว่า อาร์เซนอล บรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญา จอร์จินโญ มิดฟิลด์ เชลซี ทีมคู่ปรับร่วมกรุงลอนดอนมาเสริมแกร่งหลังพวกเขาส่อชวดได้ตัว มอยเซส ไคเซโด ห้องเครื่อง ไบรตัน ซึ่งเป็นเป้าหมายเสริมทัพอันดับหนึ่ง

จนล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ม.ค. อาร์เซนอล แถลงผ่านเว็บไซต์สโมสรในการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย 31 ปีอย่างเป็นทางการด้วยสัญญา 18 เดือนพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก 1 ปี โดยนักเตะจะสวมเสื้อเบอร์ 20 ให้กับต้นสังกัดใหม่

💬 "It's an important shirt. It's an amazing club, a big one. And I'm really excited and happy to be here."

Big fan of that, Jorginho ✊

— Arsenal (@Arsenal) January 31, 2023