บิว ภูริพล นักวิ่งชาวไทย โพสต์ข้อความขอบคุณ และ ขอโทษแฟนๆกรีฑาชาวไทย หลังได้รับบาดเจ็บระหว่างแข่งขันซีเกมส์

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มชาวไทยวัย 17 ปี โพสต์ข้อความหลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บ และเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะต้องปิดฉากในมหกรรมกีฬา ซีเกมส์ ครั้งที่ 32

โดยเจ้าบิว กล้ามเนื้อกระตุกวิ่งไม่จบการแข่งขันวิ่ง 200 เมตรชาย รวมถึงจะต้องถอนตัวจากการแข่งขันในประเภทวิ่ง 100 ม.ชายและผลัด 4X100 ม.ชาย เนื่องจากต้องพักเป็นเวลา 1 เดือน

ล่าสุด บิว ภูริพล เคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดีย ระบุว่า “It unbelievable this is happening to me” (ไม่อยากจะเชื่อว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับผม)

“อยากขอบคุณและขอโทษแฟนกรีฑาทุกคนเลยนะครับและที่คอยให้กำลังใจ”

“สำหรับอาการเจ็บนะครับ ตอนนี้ไม่ต้องมีอะไรเป็นห่วงครับ เพราะไม่ได้มีอาการเจ็บปวดมากครับ”

“ผมจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และข้อผิดพลาดทุกอย่างนำไปแก้ไขครับ และจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ขอบคุณครับบบ”