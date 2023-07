สิ้นสุดการรอคอย! ซุปเปอร์บอล ปะทะ ตะวันฉาย แย่งแชมป์โลก

บิ๊กชาตรี เอาใจแฟนหมัดมวย หลังกระแสเรียกร้องอยากเห็น ซุปเปอร์บอล ขึ้นสังเวียนแย่งตำแหน่งแชมป์โลกONE คิกบ็อกซิ่ง ซ้ายดารา ตะวันฉาย

บิ๊กชาตรี ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานและซีอีโอของวันแชมเปียนส์ชิพ ออกมาโพสต์ประกาศคู่มวยสุดเดือด หลังแฟนบอลเฝ้ารอและอยากจะชมการมาพบกะนวนสังเวียนของ “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” กับ ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เจ้าบัลลังก์ ONE มวยไทย เพื่อแย่งตำแหน่งแชมป์ โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) ในศึก ONE FIGHT NIGHT 15 ในวันที่ 8 ตุลาคม ที่เวทีมวยลุมพินี

ก่อนหน้านี้ “ชาตรี” ได้ออกมาไลฟ์สดพูดคุยและตอบคำถามแฟนมวยผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand โดยมีแฟน ๆ ให้ความสนใจถามถึงรายการชกครั้งต่อไปของอดีตราชันคิกบ็อกซิ่งชาวไทย กับ ตะวันฉาย เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต