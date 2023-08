คาริม เบนเซมา กองหน้าฝรั่งเศส เริ่มนับหนึ่งสกอร์แรก กับ อัล-อิตติฮัด ในศึก ซาอุดิ โปร ลีก เกมเอาชนะ อัล ริยาด 4-0 แม้จะมีข่าวลือว่าบาดหมางกับ นูโน เอสปิริโต ซานโต บอสใหญ่ของทีม

King Karim! 👑

Karim Benzema stylishly puts away his first goal in an Al Ittihad shirt! 🤩#yallaRSL #RoshnSaudiLeague pic.twitter.com/ahcpSCZpUJ

— Roshn Saudi League (@SPL_EN) August 24, 2023