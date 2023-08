Masaros – ณัฐพล อ้วนภักดี นักกีฬาอีสปอร์ต เกม Dota 2 กลายเป็นผู้เล่นชาวไทยคนล่าสุดที่คว้าตั๋วไปเล่นในรายการ The International หรือ TI ได้สำเร็จ

การแข่งขันอีสปอร์ต เกม Dota 2 รายการ The International 2023 – Southeast Asia Qualifier เมื่อวันที่ 31 ส.ค. เป็นการแข่งขันรอบแกรนด์ไฟนอล โดยเป็นการดวลกันระหว่าง Team SMG กับ Blacklist International เพื่อตัดสินว่าทีมใดจะได้ตั๋วใบสุดท้ายของโซน SEA ในการเข้าร่วมศึก TI 12 ที่สหรัฐอเมริกา ในปีนี้

โดยผลการแข่งขันปรากฎว่า Team SMG ที่มีเพลเยอร์ออฟเลนชาวไทยอย่าง Masaros อยู่ในไลน์อัพ สามารถโชว์ฟอร์มสุดเข้ม เอาชนะไปได้ 3-0 เกม ทำให้พวกเขาคว้าตั๋วไปเล่นในรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเกม Dota 2 ได้สำเร็จ

และจากชัยชนะในแมตช์นี้ทำให้Masarosได้สิทธิ์เข้าร่วมศึก TI เป็นครั้งแรกในเส้นทางอาชีพของตัวเอง และเป็นคนที่คนที่ 4 ที่จะได้ลงเล่นในTIปีนี้ ต่อจาก 3 เพลเยอร์ของ Talon Esports ที่ประกอบด้วย 23savage, Jabz และ Q

ทั้งนี้หลังจากที่MasarosและTeam SMG คว้าชัยในแมตช์ดังกล่าวได้ ทาง23savage ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจว่า

“Thai offlaner is the best -admin” ซึ่งมีใจความว่า ออฟเลนคนไทยคือที่สุด

ส่วนJabzก็ได้นำคอมเมนต์ที่มักจะใช้กันในคอมมูนิตีDota2 ออกมายกย่องMasarosด้วยเช่นกัน