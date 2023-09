แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศคว้า เซร์คิโอ เรกีลอน แบ๊กซ้าย ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ มาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาล

โดย แมนฯ ยูไนเต็ด ที่ต้องการผู้เล่นในตำแหน่งแบ๊กซ้ายมาเสริมแกร่งเพิ่มหลัง ลุก ชอว์ ดาวเตะตัวหลักได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อ และคาดว่าต้องพักยาว 2 เดือน ได้ยื่นข้อเสนอยืมตัว กูกูเรยา จาก เชลซี ทว่าดีลเต็มไปด้วยความซับซ้อนเนื่องจากค่ายืมตัวที่ สิงโตน้ำเงินคราม” ต้องการมากกว่า 2 ล้านปอนด์ (ราว 88.4 ล้านบาท) รวมถึงการที่นักเตะลงสนามในคาราบาว คัพ ไปแล้วทำให้ติดคัพไทในฤดูกาลนี้

ส่งผลให้ “ปีศาจแดง” เบนเป้าหันกลับไปให้ความสนใจ เซร์คิโอ เรกีลอน ฟูลแบ๊ก ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ซึ่งเคยอยู่ในลิสต์เสริมทัพเข่นกันแบบจริงจัง และได้มีการยื่นข้อเสนอยืมตัวก่อนตลาดซัมเมอร์นี้จะปิด

🇪🇸➡️🔴

Sergio Reguilon has signed up for the 2023/24 season! 💪#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) September 1, 2023