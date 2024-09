นาโอยะ อิโนอุเอะ นักชกญี่ปุ่น แชมป์โลก ซูเปอร์แบนตั้มเวต 4 สถาบัน WBA, WBC, IBF และ WBO เอาชนะน็อก ทีเจ โดเฮนีย์ นักชกไอริช ในยก 7 ในการชกที่ สังเวียน อาริอาเกะ อารีนา, กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ 3 ก.ย.

โดย นาโอยะ แชมป์โลก วัย 31 ปี เริ่มต้นด้วยการดูเชิงและหาช่องทิ้งขวาลำตัวเน้นๆ ในยก 1-2 ขณะที่ ทีเจ โดเฮนีย์ เน้นถอยเป็นหลัก สถานการณ์เป็นไปเช่นนี้จนถึงต้นยก 7 อิโนอุเอะ จัดชุดใหญ่รวมทั้งหมัดฮุกซ้ายเข้าที่บริเวณสีข้างของ โดเฮนีย์ ที่เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บในจุดดังกล่าวอยู่แล้ว จนเดินไม่ออก กรรมการผู้ชี้ขาดสั่งยุติการยกในยกนี้

จากชัยชนะไฟต์นี้ทำให้ นาโอยะ อิโนอุเอะ คว้าชัย 28 ไฟต์รวด และเป็นการชนะน็อก 25 ไฟต์

Naoya Inoue STOPS TJ Doheny in Round 7 after TJ seems to have injured his leg or back. The commentators laughed at him 💀#InoueDoheny pic.twitter.com/NGEE6eNhBn

— Dante 🦈 (@ohdante_) September 3, 2024