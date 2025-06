แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศรายชื่อ 27 นักเตะสำหรับลุยศึกชิงแชมป์สโมสรโลก 2025 โดยไม่มี แจ๊ค กริลิช และเจมส์ แม็กอาตี

โดย แมนฯ ซิตี้ เป็นหนึ่งใน 32 สโมสรที่ได้ลงชิงชัยในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลก 2025 ที่ประเทศสหรัฐระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-13 ก.ค.

Your City travelling squad for the @FIFACWC 📋🔒#TakeItToTheWorld 🌍 pic.twitter.com/J3j8zRuP3g

— Manchester City (@ManCity) June 11, 2025