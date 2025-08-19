SKECHERS FRIENDSHIP WALK 2025 ที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สนามจุ๊บ) ท่ามกลางบรรยากาศคึกคักและอบอุ่นจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 6,300 คน ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดเท่าที่เคยจัดมา งานนี้สร้างปรากฏการณ์แห่งมิตรภาพที่อบอวลไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และพลังบวกจากผู้เข้าร่วมทุกเพศทุกวัย รวมถึงสัตว์เลี้ยงแสนรัก ซึ่งภายในปีนี้ ทาง SKECHERS ได้เปิดเส้นทางทั้งหมด 3 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่ ระยะ 1 กิโลเมตร สำหรับสายรักสัตว์ที่อยากพาน้องหมาน้องแมวมาเดินเล่นเคียงข้างกัน, ระยะ 3 กิโลเมตร สำหรับสายชิลที่อยากเดินหรือวิ่งเบาๆ สร้างโมเมนต์อบอุ่นร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ไปตลอดเส้นทาง และระยะ 10 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งตัวจริงที่พร้อมลุยในเส้นทางวิ่ง
สำหรับผลประเภทชาย ในระยะทาง 10 กิโลเมตร ผลปรากฏว่าผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ 1 ตกเป็นของ อิวาร์น วลาเชนโก นักวิ่งจากประเทศรัสเซีย ด้วยเวลา 37.06 นาที ตามมาด้วย ปัญจาภรณ์ สุขใจ จากประเทศไทย ด้วยเวลา 42.18 นาที และ ธนากร พวงดอกไม้ จากประเทศไทย ที่ทำเวลาได้ 42.23 นาที
ผลประเภทหญิง ระยะทาง 10 กิโลเมตร ด้วยความสามารถที่มากฝีมือ อันดับหนึ่งจึงตกเป็นของ ศรัญญา บัวไพร สามารถคว้าชัยชนะไปได้สำเร็จ ด้วยเวลา 47.01 นาที ขณะที่น้องสาวอย่าง วิมาลา บัวไพร ตามเข้ามาเป็นลำดับที่ 2 ด้วยเวลา 53.55 นาที และ พรทิมา พรพิมลวัฒน์ คว้าอันดับที่ 3 อย่างฉิวเฉียด ด้วยเวลา 53.57 นาที
งานนี้ยังมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้เข้าเส้นชัย 100 อันดับแรก ที่ได้รับหมอนผ้าห่ม SKECHERS ไปกอดอย่างอุ่นใจและสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 3 อันดับแรกในระยะ 10 กิโลเมตร รับรองเท้า SKECHERS AERO SERIES ท่านละ 1 คู่กลับบ้านไปอีกด้วย
นอกจากการวิ่งและกิจกรรมสนุกสนานแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้ร่วมทำบุญกับ SKECHERS โดยมีการบริจาครายได้ส่วนหนึ่งให้กับ “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย” มูลค่า 100,000 บาท เพื่อนำไปให้เด็กๆ ได้มีความสุขและมีโอกาสต่างๆ ที่ดีในอนาคต
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความด้วยความคึกคักและอบอุ่น สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งระยะไกล SKECHERS ยังได้นำรองเท้าวิ่งประสิทธิภาพสูง AERO SERIES มาจัดแสดง ได้แก่ รุ่น AERO Spark, AERO Burst และ AERO Tempo ที่มาพร้อมพื้นรองเท้า Hyper Burst Ice, แผ่นคาร์บอนที่ปลายเท้าเพื่อส่งแรงไปข้างหน้า และระบบรองรับอุ้งเท้า Arch Fit ให้ทุกก้าวมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะเดินหรือวิ่งไกลแค่ไหน
SKECHERS FRIENDSHIP WALK 2025 จึงไม่เพียงเป็นงานวิ่งเพื่อสุขภาพ แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแบ่งปันความสุข มิตรภาพ และแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่เข้าร่วม พร้อมสร้างความทรงจำสุดพิเศษกลับบ้านอย่างเต็มหัวใจ