โค้ชเป้ ภัททพล เงินศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองยอด อัปเดตความพร้อมของ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชายเดี่ยวของไทย ก่อนสู้ศึกชิงแชมป์โลก

“วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันชายเดี่ยวไทย กำลังจะมีคิวลงทำการแข่งขันรายการ โททัล บีดับยูเอฟ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2025 หรือแบดมินตันชิงแชมป์โลก ที่จะแข่งขันระหว่างวันที่ 25-31 ส.ค. ที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส

และล่าสุดทาง โค้ชเป้ ภัททพล เงินศรีสุข โค้ชของเจ้าตัวได้เผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ ว่า “เราวางแผนมาเป็นระยะ ๆ แบดมินตันมีการแข่งขันตลอดทั้งปี จึงต้องวางแผนเป็นรายการ รายการไป เพื่อสภาพร่างกายและความพร้อมของนักกีฬา”

“สำหรับรายการชิงแชมป์โลก เราเตรียมตัวมาตั้งแต่หลังจากรายการที่อินโดนีเซียแล้ว จากนั้นเราก็ไปแข่งที่ญี่ปุ่น, จีน ซึ่งผมมองว่าช่วงที่ผ่านมาวิวค่อนข้างใช้ร่างกายหนัก จนอาจจะไม่ได้ฟิตมากพอ เลยต้องมาสร้างกันใหม่”

“แต่เวลาการสร้างคงไม่ใช่แค่เดือนสองเดือน อาจจะต้องเป็นระยะเวลาที่มากว่านั้น แต่ถ้าถามว่าตอนนี้พร้อมไหม ผมว่าพร้อม พร้อมในระดับที่คาดหวังได้ แต่เราคิดว่าต้องโฟกัสไปทีละแมตช์”

 

