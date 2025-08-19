โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ได้รับเลือกให้เป็นนักเตะชายยอดเยี่ยมในงานของพีเอฟเอประจำฤดูกาล 2024-25 กลายเป็นคนแรกที่คว้ารางวัลนี้ 3 สมัย
โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ดาวเตะตัวรุกคนสำคัญของ “หงส์แดง”ลิเวอร์พูล แห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ได้รับเลือกให้เป็นนักเตะชายยอดเยี่ยมแห่งปีในงานมอบรางวัลของสมาคมนักฟุตบอลอาชีพ (พีเอฟเอ) ประจำฤดูกาล 2024-25 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
ฤดูกาลดังกล่าว ซาลาห์ลงสนามให้ลิเวอร์พูล 52 นัดรวมทุกรายการ ยิงได้ถึง 34 ประตู เป็นกำลังสำคัญนำต้นสังกัดคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก แถมเจ้าตัวยังได้รับรางวัลดาวซัลโวสูงสุด (29 ประตู) และจ่ายให้เพื่อนยิงสูงสุด (18 ครั้ง) ของพรีเมียร์ลีกด้วย
งานนี้ซาลาห์ได้รับคะแนนเสียงเหนือกองกลางเพื่อนร่วมทีมอย่าง อเล็กซิส แม็กอัลลิสเตอร์ รวมถึงคู่แข่งรายอื่นๆ ได้แก่ เดแคลน ไรซ์, อเล็กซานเดอร์ อิซัก, โคล พาลเมอร์ และบรูโน แฟร์นานเดส
ซาลาห์กลายเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับรางวัลนี้ถึง 3 สมัย ต่อจากเมื่อฤดูกาล 2017-18 และ 2021-22 แซงหน้าบรรดาคนที่เคยได้ 2 สมัยอย่าง มาร์ก ฮิวจ์ส, อลัน เชียเรอร์, เธียร์รี อองรี, คริสเตียโน โรนัลโด, แกเร็ธ เบล และเควิน เดอ บรอยน์
ส่วนรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมเป็นของ มอร์แกน โรเจอร์ส ดาวเตะแอสตัน วิลลา ที่เอาชนะ ไมล์ส ลูอิส-สเคลลี, อีธาน นวาเนรี, ดีน เฮาเซน, มิโลส เคอร์เคซ และเลียม ดีแล็ป ด้านรางวัลนักเตะหญิงยอดเยี่ยมเป็นของ มาริโอนา กัลเดนเตย์ กองกลางอาร์เซนอล
ด้านรางวัลทรงคุณค่าฝ่ายชายตกเป็นของ เซอร์แกเร็ธ เซาธ์เกต อดีตนักเตะและผู้จัดการทีมชาติอังกฤษ ส่วนรางวัลทรงคุณค่าฝ่ายหญิงเป็นของ เอ็มมา เฮส์ เฮดโค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาหญิง
ขณะที่ทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกประกอบด้วย มัตซ์ เซลส์ : กาเบรียล มากัลเยส, วิลเลียม ซาลิบา, เฟอร์จิล ฟาน ไดก์, มิโลส เคอร์เคซ : เดแคลน ไรซ์, อเล็กซิส แม็กอัลลิสเตอร์, ไรอัน กราเฟนแบร์ก : โมฮาเหม็ด ซาลาห์, คริส วูด, อเล็กซานเดอร์ อิซัก