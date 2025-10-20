กลุ่มทุนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เจ้าหนึ่งวางแผนให้ 3 ตำนานนักเตะ เอริก ก็องโตนา, เวย์น รูนีย์ และเดวิด เบ๊กแฮม ช่วยประสานเพื่อเข้าเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
สำนักข่าวการ์เดียนรายงานว่า มีกลุ่มทุนจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์วางแผนให้ 3 ตำนานนักเตะ เอริก ก็องโตนา, เวย์น รูนีย์ และเดวิด เบ๊กแฮม เป็นผู้ช่วยประสานเพื่อเข้าเทคโอเวอร์ “ปีศาจแดง”แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แห่งพรีเมียร์ลีก อังกฤษ
รายงานระบุว่ากลุ่มนักลงทุนดังกล่าวยังคงอยู่ในช่วงระดมทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินก่อนติดต่อหาผู้ถือหุ้นใหญ่สโมสรอย่างตระกูลเกลเซอร์ โดยกลุ่มทุนนี้หวังให้ตำนานแข้ง “ปีศาจแดง” ช่วยทำหน้าที่ทูตเพื่อดำเนินการประสานงาน
ตระกูลเกลเซอร์ที่แฟนบอลแมนฯ ยูไนเต็ดชิงชังนั้นประกาศว่าพร้อมขายหุ้นสโมสรตั้งแต่เมื่อปี 2022 ก่อนตกลงขายหุ้นส่วนหนึ่งให้ เซอร์จิม แรตคลิฟฟ์ นักธุรกิจใหญ่ชาวอังกฤษ เข้ามาร่วมบริหารทีมตั้งแต่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2024
สำหรับก็องโตนาเล่นให้แมนฯ ยูไนเต็ดช่วงปี 1992-97 ส่วนเบ๊กแฮมเล่นให้ทีมชุดใหญ่สโมสรปี 1992-2003 และรูนีย์เล่นช่วงปี 2004-17 ซึ่งทั้ง 3 คนต่างเป็นขุนพลสำคัญในยุครุ่งเรืองของสโมสรแห่งนี้