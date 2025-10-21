ลิเวอร์พูล ยังไม่มีแผนที่จะปลด อาร์เนอ ชล็อต ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแม้จะพาทีมแพ้ 4 นัดติดต่อกันทุกรายการก็ตาม

โดย ลิเวอร์พูล ภายใต้การนำของ ชล็อต ทำผลงานได้น่าผิดหวังหลังแพ้ 4 นัดติดต่อกันทุกรายการซึ่งล่าสุดคือการเปิดบ้านพ่ายต่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.

จากผลดังกล่าวทำให้หลายคนเริ่มวิจารณ์เฮดโค้ชวัย 47 อย่างหนักถึงขั้นเรียกร้องให้ปลด ชล็อต ออกจากตำแหน่ง

อย่างไรก็ตามล่าสุด “ฟุตบอล อินไซดเดอร์” ระบุว่า ไม่มีข้อเสนอแนะว่าตำแหน่งของ ชล็อต อาจตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในเร็วๆ นี้

ทั้งนี้เกมต่อไป ลิเวอร์พูล จะบุกไปเยือน แฟรงเฟิร์ต ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบลีกเฟส วันที่ 22 ต.ค.นี้

 

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

แห่อาลัย "น้องเนย" นางเอกMV จยย.ชนเสาไฟเสียชีวิตพร้อมเพื่อนสาว อีกไม่กี่วันจะออนแอร์
2

ด่วน พบศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงเสียชีวิต 3 ศพในบ้านพัก แม่บ้านช็อกพบร่าง
3

เปิดปมสลด 3 ศพ พ่อแม่ลูก ถูกยิงดับนอนกอดขาลูกเสียชีวิตในบ้าน พ.ต.อ.
4

พ่อค้าไก่ปิ้งถึงกับช็อก โดนเทศบาลเรียกค่าปรับ 1.5 แสน ทั้งที่มีกำไรแค่ 300-500 บาท อยากรู้ใช้เกณฑ์อะไรวัด
5

หมอช้าง เตือน 2 ราศี ช่วงนี้เบาได้เบาก่อน หลายเรื่องต้องระวัง รวมๆ แล้วค่อนข้างหนัก
6

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ7 เตือน อิทธิพลพายุ "เฟิงเฉิน" ฝนตกหนักมาก
7

ลูกสาวเพื่อนบ้านมาเล่นกับลูกชายที่บ้าน กลับมาเห็นความผิดปกติ เปิดกล้องดูถึงกับอิ่มเอมใจ
8

ไรเดอร์สไตรค์งาน ออกแถลงการณ์ เรียกร้องขึ้นค่ารอบวิ่งรับส่งอาหาร เตรียมยกระดับหยุดเดลิเวอรี่ทั้งเมือง
9

คลังแจง เหตุคนยื่นภาษี ลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส แต่ทำไมได้แค่ 2,000 บาท
10

ราคาทองวันนี้ 21 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งทะลุ 1,000 บาท รีบตัดสินใจ