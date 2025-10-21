ลิเวอร์พูล ยังไม่มีแผนที่จะปลด อาร์เนอ ชล็อต ออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแม้จะพาทีมแพ้ 4 นัดติดต่อกันทุกรายการก็ตาม
โดย ลิเวอร์พูล ภายใต้การนำของ ชล็อต ทำผลงานได้น่าผิดหวังหลังแพ้ 4 นัดติดต่อกันทุกรายการซึ่งล่าสุดคือการเปิดบ้านพ่ายต่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-2 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.
จากผลดังกล่าวทำให้หลายคนเริ่มวิจารณ์เฮดโค้ชวัย 47 อย่างหนักถึงขั้นเรียกร้องให้ปลด ชล็อต ออกจากตำแหน่ง
อย่างไรก็ตามล่าสุด “ฟุตบอล อินไซดเดอร์” ระบุว่า ไม่มีข้อเสนอแนะว่าตำแหน่งของ ชล็อต อาจตกอยู่ภายใต้แรงกดดันในเร็วๆ นี้
ทั้งนี้เกมต่อไป ลิเวอร์พูล จะบุกไปเยือน แฟรงเฟิร์ต ในศึกยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก รอบลีกเฟส วันที่ 22 ต.ค.นี้