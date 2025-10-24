การแข่งขันกีฬา เอเชียน ยูธ เกมส์ ครั้งที่ 3 ที่เมืองมานามา ประเทศบาห์เรน เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา ทัพนักกีฬา เทควันโดทีมชาติไทย สร้างผลงานยอดเยี่ยมในประเภท พุมเซ่ (ท่ารำ) คว้ามาได้ถึง 4 เหรียญรางวัล ประกอบด้วย 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง
โดย เหรียญทอง ของทีมไทยมาจากประเภท ฟรีสไตล์ เดี่ยวชาย ซึ่ง นายปัณณธร ศิริโสม โชว์ลีลาท่ารำผสมผสานกับความแข็งแกร่ง สร้างความประทับใจจนคว้าอันดับหนึ่งไปครองได้อย่างสวยงาม
ส่วน เหรียญทองที่สอง เป็นของประเภท ฟรีสไตล์ คู่ผสม ซึ่งคู่หูไทย รินรดา น้ำทองไทย และ ศักดิ์วรินทร์ โอภาชาติ ต่างแสดงท่วงท่าที่ประสานกันอย่างลงตัว เป็นอันดับ 1 คว้าเหรียญทองไปครอง
ขณะที่ เหรียญเงิน ได้จากประเภทพุมเซ่ คู่ผสม สุชานันท์ อินทร์แจ้ง, นิธิกร ยิ้มประเสริฐ และ เหรียญทองแดง ประเภทพุมเซ่ เดี่ยวชาย พงศกร ทองดี
ด้านทัพมวยสากลเยาวชนไทย มีโปรแกรมการแข่งขันหนึ่งคู่ในรอบแรก ในรุ่น 60 กก. ผลปรากฏว่า ศิวา ชัยณรงค์ นักชกดีกรีเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ปี 2568 พบกับ ซาง เชียงกุน นักชกจากจีน ตลอดทั้ง 3 ยก ทั้งคู่ชกกันอย่างสูสี ผลัดกันออกอาวุธทำคะแนนได้อย่างเฉียบคม ก่อนที่ผลการตัดสินจะออกมาให้นักชกไทยพ่ายคะแนนไปแบบเฉียดฉิว 2-3 ตกรอบแรกอย่างน่าเสียดาย