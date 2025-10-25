มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทย โพสต์ข้อความถึงแฟนบอล ให้เข้าไปเชียร์นักเตะในสนาม หลังมีกระแสแฟนบอลบางส่วนออกมาแสดงจุดยืนว่าจะไม่เข้าชมเกม จากประเด็นดราม่าเรื่องการปลดโค้ชทีมชาติ
ก่อนหน้านี้กลายเป็นประเด็นดราม่าของวงการกีฬา จากการที่ สมาคมฟุตบอลไทย ประกาศปลด มาซาทาดะ อิชิอิ ออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติไทย โดยให้เหตุผลว่าแนวทางการทำทีมไม่ตรงกัน
จากประเด็นดังกล่าวมีแฟนบอลบางส่วนแสดงความไม่พอใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ โดยมีกระแสว่าพวกเขาอาจจะไม่เข้าชมเกมของทีมชาติไทย ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่มีทั้งเกมอุ่นเครื่อง และ ฟุตบอลเอเชียน คัพ รอบคัดเลือก เกมที่ 5 ด้วย
ล่าสุด มาซาทาดะ อิชิอิ อดีตกุนซือทีมชาติไทย ได้โพสต์ข้อความลงบนไอจีสตอรีอีกครั้ง โดยขอให้แฟนบอลร่วมกันเข้าสนามเพื่อส่งเสียงเชียร์นักเตะ
จากโพสต์ดังกล่าวระบุว่า “ก่อนอื่น ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผมเชื่อว่าในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ ประเทศไทยจะสามารถกลับมาเป็นหนึ่งเดียวได้อีกครั้ง
ผ่านมาหลายวันแล้วนับตั้งแต่พวกเราทีมงานได้รับแจ้งเรื่องการยกเลิกสัญญา ผมมั่นใจว่าหลายคนคงประหลาดใจและผิดหวังกับการเปลี่ยนแปลงผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม เราทุกคนมีเป้าหมายใหญ่อยู่ในใจอย่างหนึ่ง นั่นคือการพาทีมชาติไทยไปแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2030
เป้าหมายนี้ไม่ใช่ความฝันของคนเพียงคนเดียว แต่เป็นความฝันของคนไทยที่รักฟุตบอลทุกคน
นั่นคือเหตุผลที่ผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนความคิด และให้นักเตะในสนามได้ยินเสียงเชียร์พวกเขาในการแข่งขันกับศรีลังกาในเดือนพฤศจิกายน และการแข่งขันกับเติร์กเมนิสถานในเดือนมีนาคมปีหน้า และการแข่งขันในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้ ก็เช่นกัน ”