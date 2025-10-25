บรูโน แฟร์นานเดส กองกลางกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกมาย้ำว่ายังไม่คิดจะย้ายออกจากทัพผีแดง และเขาจะไม่ทำการเจรจาเรื่องอนาคตกับทีมไหน จนกว่าจะจบการแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2006
บรูโน แฟร์นานเดส กองกลางวัย 31 ปี กำลังจะลงเล่นให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ครบ 300 นัด ในเกมที่พวกเขาพบกับ ไบรตัน ในวันที่ 25 ต.ค. ซึ่งก่อนหน้านี้มีกระแสว่าเจ้าตัวได้รับความสนใจจาก อัล ฮิลาล สโมสรดังในซาอุดีอาระเบีย ที่ทุ่มค่าเหนื่อยก้อนโตให้พิจารณ์ แต่สุดท้ายเขาปฏิเสธไปเมื่อตลาดซื้อขายช่วงฤดูร้อน
และล่าสุดทางมิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติโปรตุเกสที่ยังมีสัญญากับแมนฯ ยูไนเต็ด จนถึงปี 2027 พร้อมเงื่อนไขขยายสัญญาเพิ่มได้อีก 1 ปี ออกมาย้ำเรื่องอนาคตของตัวเองในถิ่นโอลด์ แทร็ฟฟอร์ด อีกครั้ง ว่า “”
“อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอ ผมรู้สึกดีที่นี่ ผมต้องการจะทำความฝันของผมให้สำเร็จ ผมไม่สามารถพูดแทนสโมสรได้, ผมเห็นหลายคนบอกว่าผมได้บรรลุข้อตกลงที่จะย้ายไปฤดูกาลหน้าแล้ว หากสโมสรเป็นคนทำให้ข้อตกลงเกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่ผมที่เป็นคนทำ ผมไม่ได้พูดคุยกับใครเลย”
“เอเย่นต์ของผมรู้ดีถึงวิธีการทำงานของผม หากเขาต้องการจะคุยกับผม มันจะเป็นช่วงหลังจบฟุตบอลโลกไปแล้ว จนกว่าจะถึงตอนนั้น ผมจะไม่พูดกับใคร”