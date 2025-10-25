“กิเลนผยอง” เมืองทอง ยูไนเต็ด ทีมดังแห่งศึกฟุตบอลไทยลีก ประกาศแยกทางกับ “โค้ชอ้น” รังสรรค์ วิวัฒนชัยโชค เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังโค้ชอ้น ขอยุติบทบาทเพื่อรับผิดชอบผลงาน
เมืองทอง ยูไนเต็ด แถลงยืนยันว่าได้แยกทางกับ “โค้ชอ้น” รังสรรค์ วิวัฒนชัยโชค เป็นที่เรียบร้อย หลังจากกุนซือวัย 46 ปี ยื่นขอยุติบทบาทในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน หลังเพิ่งพาทีมออกไปพ่ายการท่าเรือ 0-1 เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
จากโพสต์ของสโมสรระบุว่า “ขอขอบคุณ รังสรรค์ วิวัฒน์ไชยโชค สำหรับความทุ่มเทในฐานะเฮดโค้ช เมืองทอง ยูไนเต็ด
สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด เคารพการตัดสินใจของ รังสรรค์ วิวัฒน์ไชยโชค ที่ยื่นขอยุติบทบาทในการทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน
และขอขอบคุณกับความทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในช่วงเวลาที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างทีม นับจากวันเริ่มรับหน้าที่ในฤดูกาลนี้
สุดท้าย สโมสรฯ ขออวยพรให้โค้ช รังสรรค์ ประสบความสำเร็จบนเส้นทางลูกหนังต่อไปในอนาคต”
สำหรับ โค้ชอ้น รังสรรค์ เข้ามารับงานคุมทีมกิเลนผยองอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน เมืองทอง รั้งอยู่ในอันดับ 9 ของตารางคะแนนไทยลีก โดยมีอยู่ 10 คะแนนจากการลงเล่น 9 เกม แบ่งออกเป็น ชนะ 2 เสมอ 4 และแพ้ 3 เกม