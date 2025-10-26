อาร์เซนอลชนะคริสตัล พาเลซ ในศึกลอนดอนดาร์บี จากประตูชัยที่ เอเบเรชี เอเซ ยิงทีมเก่าตัวเอง ทำให้ยังคงนำจ่าฝูง พรีเมียร์ลีก แถมช่องห่างแต้มทิ้งไปไกลกว่าเดิม
การแข่งขันฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ศึกลอนดอนดาร์บี “ปืนใหญ่”อาร์เซนอล เปิดสนามเอมิเรตส์ สเตเดียม รับการมาเยือนของ “ปราสาทเรือนแก้ว”คริสตัล พาเลซ
ครึ่งแรกนาที 39 อาร์เซนอลได้ฟรีคิกระยะไกล เดแคลน ไรซ์ เปิดขึ้นหน้าไปถึงเขตโทษ กาเบรียล มากัลเญส กระโดดขึ้นแย่งโขกกับกองหลังแล้วลูกมาเข้าทาง เอเบเรชี เอเซ กระโดดวอลเลย์เสียบตาข่ายทำประตูอดีตต้นสังกัดของตัวเอง พร้อมส่งเจ้าบ้านนำ 1-0
ครึ่งหลังนาที 50 เดแคลน ไรซ์ เปิดบอลจากด้านซ้ายของเขตโทษไปเสาสอง กาเบรียล มากัลเญส กระโดดขึ้นโขกชนคานแล้วเป็นไรซ์ตามมาเก็บบอลก่อนยิงซ้ำ ดีน เฮนเดอร์สัน เซฟไว้ได้แบบหวุดหวิด อาร์เซนอลจึงพลาดทำประตูเพิ่ม
หลังจากนั้นรูปเกมดำเนินไปแบบค่อนข้างจืดชืด ทั้งคู่แทบไม่สบโอกาสลุ้นประตูแบบหวาดเสียว สุดท้ายจบเกมอาร์เซนอลเฉือนชนะ 1-0
ทำให้ผ่านไป 9 นัด อาร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น 22 คะแนน นำจ่าฝูงเช่นเดิม ทิ้งห่างรองจ่าฝูงบอร์นมัธ 4 แต้ม ส่วนพาเลซมี 13 คะแนน อยู่อันดับ 10
ทางด้าน “สิงห์ผงาด”แอสตัน วิลลา เปิดสนามวิลลา พาร์ก เฉือนชนะ “เรือใบสีฟ้า”แมนเชสเตอร์ ซิตี้ 1-0 เจ้าบ้านได้ประตูชัยจาก แมตตี แคช นาที 19
หลังผ่านไป 9 นัด วิลลาเก็บเพิ่มเป็น 15 คะแนน อยู่อันดับ 7 ส่วนแมนฯ ซิตี้มี 16 คะแนน หล่นมาอันดับ 4
ผลคู่อื่น บอร์นมัธ ชนะ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 2-0, วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส แพ้ เบิร์นลีย์ 2-3