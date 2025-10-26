เรอัล มาดริด เป็นฝ่ายเปิดบ้านเฉือนชนะบาร์เซโลนา ในศึกเอล กลาซิโก งวดนี้ที่ดุเดือดไม่น้อย โดยมีทั้งการยิงจุดโทษพลาด, วีเออาร์ริบประตู และใบแดง
การแข่งขันฟุตบอลลา ลีกา สเปน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ศึกเอล กลาซิโก หนที่ 261 “ราชันชุดขาว”เรอัล มาดริด เปิดสนามเอสตาดิโอ ซานติอาโก เบร์นาเบว รับการมาเยือนของ “เจ้าบุญทุ่ม”บาร์เซโลนา
เริ่มเกมมาแค่ 2 นาที วินิซิอุส จูเนียร์ เลี้ยงบอลในเขตโทษแล้วโดน ลามิน ยามาล เสียบล้มลง ผู้ตัดสินจึงเป่าให้จุดโทษแก่มาดริด แต่ผู้ตัดสินก็ไปดูวีเออาร์แล้วมองว่าเท้ายามาลโดนบอลก่อน จุดโทษจึงถูกยกเลิกไป
นาที 12 เฟร์มิน โลเปซ พยายามจะครองบอลแต่พลาดถูก อาร์ดา กูแลร์ จิ้มแย่งจากเท้ากระดอนไปเข้าทาง คีลิยัน เอ็มบัปเป ซัดจากนอกเขตโทษเสียบตาข่าย แต่ผลการเช็กวีเออาร์พบว่าเอ็มบัปเปล้ำหน้าไปก่อนหน้านั้นแล้ว มาดริดชวดได้ประตู
นาที 22 จูด เบลลิงแฮม สบช่องแทงบอลทะลุแนวรับให้ คีลิยัน เอ็มบัปเป หลุดจากกับดักล้ำหน้าไปถึงเขตโทษ ก่อนยิงผ่านนายทวารไม่มีพลาด คราวนี้ไม่มีปัญหาและมาดริดนำจนได้ 1-0
นาที 38 ผู้เล่นมาดริดเสียบอลในแดนตัวเอง ลูกมาเข้าทาง อเลฆานโดร บาลเด ไหลไปทางด้านซ้ายของเขตโทษให้ มาร์คัส แรชฟอร์ด จ่ายเข้ากลางให้ เฟร์มิน โลเปซ ซัดเสียบตาข่าย บาร์เซโลนาตีเสมอ 1-1
นาที 43 วินิซิอุส จูเนียร์ กระชากบอลลุยมาาลทางฝั่งซ้ายแล้วเปิดบอลลอยไปเสาสอง เอแดร์ มิลิเตา จึงกระโดดขึ้นโขกลูกย้อยมาหน้าประตู จูด เบลลิงแฮม ที่อยู่ตรงนั้นได้ยิงระยะเผาขนไม่มีเหลือ มาดริดนำอีกครั้ง 2-1
นาที 45+1 คีลิยัน เอ็มบัปเป หลุดเข้าไปรับบอลในเขตโทษแล้วแปะย้อนหลังให้ จูด เบลลิงแฮม ยิงติดเซฟนายทวารบอลกระฉอกมาหาเอ็มบัปเปกดซ้ำเข้าไป แต่เอ็มบัปเปนั้นล้ำหน้าอยู่แล้ว มาดริดไม่ได้ประตูเพิ่ม แต่ก็เป็นฝ่ายนำเมื่อจบครึ่งแรก 2-1
นาที 51 ผู้ตัดสินดูวีเออาร์จังหวะที่บอลโดนแขน เอริก การ์เซีย ในเขตโทษ ก่อนเป่าให้จุดโทษแก่มาดริด คีลิยัน เอ็มบัปเป รับหน้าที่สังหารแล้วถูก วอยเช็ก เชสนี ดักทางถูกพุ่งปัดออกไปได้ในนาที 52 มาดริดจึงพลาดโอกาสได้ประตูเพิ่มไปอีกครั้ง
นาที 68 เฟเดริโก วัลเวร์เด แทงบอลให้ บราฮิม ดิอาซ หลุดมาถึงด้านขวาของเขตโทษแล้วไหลเข้ากลางให้ จูด เบลลิงแฮม ยิงเข้าไป แต่บราฮิมก็ล้ำหน้าเสียก่อนแล้ว มาดริดพลาดได้ประตูไปอีกหน
นาที 90+10 เปดรี ไปเสียบใส่ ออเรเลียง ชูอาเมนี ทำให้เปดรีได้รับใบเหลืองที่ 2 เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนาม บาร์เซโลนาเหลือผู้เล่น 10 คน ก่อนจะจบเกมด้วยชัยชนะของมาดริด 2-1
ทำให้ผ่านไป 10 นัด มาดริดเก็บเพิ่มเป็น 27 คะแนน นำจ่าฝูงเช่นเดิม ส่วนบาร์เซโลนามี 22 คะแนน ยึดรองจ่าฝูงต่อ แต่ช่องห่างคะแนนถูกทิ้งไปเป็น 5 แต้มแล้ว
ผลคู่อื่น มายอร์กา เสมอ เลบานเต 1-1