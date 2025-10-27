ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. เผย พิธีเปิดและปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เน้นเรียบง่าย โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะมีการหารือร่วมกันในเรื่องนี้และเตรียมการด้านต่าง ๆ อาทิ ระบบรักษาความปลอดภัย และแนวทางการเข้าชมกีฬาชนิดต่าง ๆ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568

ตามที่ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยภายหลัง สำนักพระราชวังมีประกาศเรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของปวงชนชาวไทย และส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา ยังคงต้องดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะดำเนินการปรับรูปแบบพิธีเปิดและพิธีปิดการแข่งขันให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นั้น

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กล่าวเพิ่มเติมว่า กกท.ได้รับทราบแนวทางจาก นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในเรื่องของการปรับรูปแบบในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ให้มีความเหมาะสมแล้ว โดยในเบื้องต้นจะเน้นไปที่ความเรียบง่ายเป็นหลัก

“เรื่องพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จะเน้นไปที่ความเรียบง่าย แต่ก็ยังคงได้มาตรฐาน ซึ่งทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ จะมีการหารือร่วมกันในเรื่องนี้และการเตรียมการด้านอื่น ๆ อาทิ ระบบการรักษาความปลอดภัย แนวทางการเข้าชมกีฬาชนิดต่าง ๆ รวมไปถึงการรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ทุกฝ่าย ในวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เวลา 09.00 น.” ดร.ก้องศักด กล่าว

