สื่อเผย บาร์เซโลนา มีความกังวลเกี่ยวกับ ลามิน ยามาล แนวรุกดาวรุ่งทีมชาติสเปนเกี่ยวกับการเปิดเผยเรื่องชีวิตส่วนตัวมากเกินไป และต้องการให้โฟกัสแต่เรื่องฟุตบอลเพียงอย่างเดียว
โดย ยามาล กลายเป็นประเด็นพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้เนื่องจากก่อนเกม “เอล กลาซิโก” ที่ บาร์เซโลนา พ่าย เรอัล มาดริด 1-2 นั้นเจ้าตัวมีการโพสต์ถึงอีกฝ่ายในโซเชียลมีเดียหลายครั้ง
นอกจากนั้นแล้วดาวเตะวัย 18 ปียังมีการเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนสาวคนปัจจุบันอย่าง นิคกี นิโคล นักร้องสาวชาวอาร์เจนตินา แบบต่อเนื่องจนเป็นที่จับจ้องของสื่อ
อย่างไรก็ตามหลังจบเกม “เอล กลาซิโก” ยามาล ตกเป็นประเด็นอีกครั้งเมื่อ ดานี การ์บาฆาล และวินิซิอุส จูเนียร์ ปรี่เข้ามาหาเรื่องเจ้าตัวจากการโพสต์ในโซเชียลก่อนเกมจนเกิดเป็นเหตุวุ่นวายขึ้น
ล่าสุด “สปอร์ต” สื่อสเปนเผยว่า บาร์เซโลนา ผิดหวังอย่างมากกับคำพูด และการกระทำนอกสนามของ ยามาล ของเมื่อเร็วๆ นี้ โดยพวกเขาเชื่อว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ผู้เล่น เรอัล มาดริด มีแรงจูงใจเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อชัยชนะที่ ซานติอาร์โก เบร์นาเบว
นอกจากนั้น บาร์เซโลนา ยังมีกังวลอย่างมากกับคำพูดที่หุนหันพลันแล่น และการเปิดเผยชีวิตส่วนตัวมากเกินไปของ ยามาล ซึ่งสโมสรได้มอบหมายให้ จอร์จ เมนเดส เอเยนต์ของเขาดูแลโซเชียลมีเดีย และการให้สัมภาษณ์ของเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ รวมถึงต้องการให้เขามุ่งเน้นไปที่การเล่นฟุตบอลเพียงอย่างเดียว