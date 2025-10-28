รัฐ ริโอ เดอ จาเนโร เตรียมประกาศขายสนาม มาราคาน่า สังเวียนศักดิ์สิทธิ์แห่งวงการฟุตบอลแซมบา ที่ราคา 320 ล้านยูโร (ประมาณ 12,126 ล้านบาท) เพื่อลดภาระหนี้สินของทางการ แต่ก็โดนแฟนบอลต่อต้านอย่างรุนแรง
รัฐริโอ เดอ จาเนโร ประสบปัญหาหนี้สินมากถึง 1890 ล้านยูโร กับรัฐบาลกลางและจำเป็นต้องลดภาระส่วนนี้ลง โดยเริ่มต้นด้วยการขายสนาม มาราคาน่า สเตเดียม ซึ่งมี ฟลาเมงโก และ ฟลูมิเนนเซ่ สองทีมดังบราซิลใช้เป็นรังเหย้า ออกไป เนื่องจากแบกรับค่าบำรุงรักษาซึ่งสูงถึง 160,000 ยูโรต่อนัด ไม่ไหว
โรดริโก อโมริม ประ ประธานคณะกรรมการรัฐธรรมนูญและยุติธรรมของสภานิติบัญญัติรีโอ (ALERJ) เผยว่า “รัฐบาลใช้เงินมหาศาลในการบำรุงรักษามาราคาน่า ประมาณ 160,000 ยูโรต่อการแข่งขัน การขายมันสามารถสร้างรายได้กว่า 320 ล้านยูโร ขึ้นอยู่กับมูลค่าตลาด” นอกจากนี้จะปล่อยสินทรัพย์สาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานออกไปอีกในอนาคต
ด้านฟลาเมงโก – ฟลูมิเนนเซ่ ตอบโต้แนวทางนี้ว่า “สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่สามารถนำมาประมูลได้”
พร้อมชี้ชัดว่า มาราคาน่า คืออัตลักษณ์ของบราซิล การตัดสินใจนี้ควรให้ความสำคัญกับแฟนบอลมากกว่า การหาสมดุลทางการเงิน
“มาราคาน่าเป็นของประชาชน การขายให้เอกชนมีความเสี่ยงที่จะลบเลือนความทรงจำทางวัฒนธรรมนับทศวรรษ เราเรียกร้องให้ทางการหาทางอื่นเพื่อแก้ไขวิกฤตหนี้”
สนาม มาราคาน่า สเตเดี้ยม เป็นสถานที่สำคัญด้านการกีฬาเป็นสนามจัดพิธีเปิด โอลิมปิก 2016 และจัดฟุตบอลโลก รวมทั้งจัดคอนเสิร์ตระดับโลกมาแล้วมากมาย