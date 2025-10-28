‘ปิยะพงษ์’ โว ถ้าไทยตกรอบเอเชียนคัพ ขอลาออก ลั่นผมเป็นลูกผู้ชายพอ ยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ ออกจากกุนซือทีมชาติไทย
ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน หนึ่งในสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ออกมาเปิดใจผ่านช่องยูทูบ แตงโมลง ปิยะพงษ์ยิง หลังมีส่วนเกี่ยวข้องในการปลด มาซาทาดะ อิชิอิ ออกจากตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก
ไทม์มิ่งในการเปลี่ยนตัวโค้ชอาจดูไม่ค่อยดี ซึ่งตามหลักแล้วน่าจะปล่อยให้ อิชิอิ คุมให้จบเอเชียนคัพ (อีก 2 เกม) ก่อน
แต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้สึกจะเปลี่ยนแปลงกุนซือ ตั้งแต่ที่เราไม่ได้แชมป์คิงส์คัพแล้ว แต่การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่เป็นไปตามวิถีของฟุตบอล ในโลกใบนี้ก็ทำกัน เป็นเรื่องธรรมชาติ แต่สิ่งที่ไม่ธรรมชาติคือประชาชนชาวไทยรู้สึกคลางแคลงใจ
วันนี้ผมมาพูดในฐานะอดีตนักบอลทีมชาติ และเป็นหนึ่งในสภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ว่า จากวันนี้เป็นต้นไป ถ้าทีมชาติไทยตกรอบเอเชียนคัพ ผมขออนุญาตลาออกจากการเป็นสภากรรมการ เพราะผมถือเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงโค้ชในครั้งนี้ ผมเป็นลูกผู้ชายพอ
ในเมื่อผมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกุนซือ แฟนบอลไทยอาจไม่ประทับใจในส่วนนี้ ก็มาวัดกันที่ผลงานของ แอนโธนี ฮัตสัน ว่า เขาจะทำได้ดีขนาดไหน ผมขออนุญาตปฏิญาณตนวันนี้เลยว่า ถ้าทีมชาติไทย ตกรอบเอเชียนคัพ ผมจะขอลาออกจากสภากรรมการในวันที่ทีมชาติไทยตกรอบเลย