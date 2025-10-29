ไค ทรัมป์ หลานสาวของ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เตรียมลงแข่งขันกอล์ฟระดับ แอลพีจีเอ ทัวร์ เป็นครั้งแรก ในการแข่งขันรายการ ดิ อันนิกา ที่สหรัฐอเมริกา
ไค ทรัมป์ วัย 18 ปี ได้ไฟเขียวให้เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ผ่านโควต้าสปอนเซอร์ของการแข่งขัน โดยศึก ดิ อันนิกา จะทำการแข่งขันกันที่ เพลิแกน กอล์ฟ คลับ ในฟลอริดา สหรัฐอเมริกา
โดยหลายสาวของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริการายนี้ ชื่นชอบการเล่นกอล์ฟอย่างมาก และเธอได้เผยถึงการที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับแอลพีจีเอ ทัวร์ ว่า
“ความฝันของฉัน คือ การได้เข้าร่วมการแข่งขันที่ดีที่สุดในโลกในแอลพีจีเอ ทัวร์”
“รายการนี้จะเป็นประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่อ ฉันเฝ้ารอที่จะได้เจอและได้แข่งขันกับเหล่าฮีโร่ในวงการกอล์ฟของฉัน ในการประเดิมแข่งขันแอลีจีเอ ทัวร์ ครั้งแรกของตัวเอง”
สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะมีโปรดังหลายคนลงสนาม รวมถึง เนลลี คอร์ดา มือสองของโลก ที่คว้าแชมป์รายการนี้มา 3 สมัย ในรอบ 5 ปีหลังสุด