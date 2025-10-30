เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กรมพลศึกษา เรียกตัวนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมนักเรียนไทย จำนวน 12 คน เข้ารายงานตัวและเก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน ครั้งที่ 14 (ASEANSchoolsGames2025) ระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤศจิกายน 2568 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

นอกจากนี้ ยังได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมอีก 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา เนตบอล บาสเกตบอล แบดมินตัน ปันจักสีลัต ว่ายน้ำและวูซู โดยนักกีฬาตัวแทนนักเรียนไทยทุกคน จะเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 18 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งจะมีการเตรียมความพร้อมในรูปแบบการฝึกซ้อม การพัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ก่อนที่จะออกเดินทางไปร่วมการแข่งขันในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

3 เยาวชนอายุ 14-16 ยิงคู่รักดับริมหาด หลังเห็นรถสวย เดินไปขอ แต่ถูกปฏิเสธ
2

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ร่วงลงแรงอีกแล้ว
3

7คนแล้วรางวัลที่1 พ่อแก่เงินล้าน สาวมองตาขอได้12ล้าน เจอผ่านแท็บเล็ต งวดนี้มีอึ้ง
4

เตือน! ร้านค้า-ผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งพลัส ห้ามซื้อสินค้าอะไรบ้าง โทษหนักทั้งจำ-ปรับ
5

ยายออสซี่ดับ ทัวร์นับผู้โดยสารไม่ครบ-เรือสำราญทิ้งโดดเดี่ยวบนเกาะ
6

เสียงประทัดดังสนั่น นับพันแห่ร่วมพิธี เผาเรือสำเภามังกร ส่องเลขเด็ด6ตัว
7

ราคาทองวันนี้ 30 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก ร่วงแรงอีกแล้ว รีบตัดสินใจเลย
8

กรมอุตุฯ ประกาศฉบับ 6 เตือนฝนถล่มทั่วประเทศ 30 ต.ค. - 2 พ.ย.
9

ส่งองค์เทพกลับสรวงสวรรค์ ปิดฉากกินเจปีนี้ ฮือฮาส่อง เลขหางประทัด 2-3 ตัวโผล่
10

พรรคไทรวมพลัง แถลงขออภัย พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง สส. สวมชุดผ้าไหมชมพูเข้าสภา