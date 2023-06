อยากลองมาเล่นผสมชาดอกไม้ตามแบบของตัวเองกันดูไหม

พบกับเวิร์กช็อป “How to Blend Your Floral Tea” ในงาน Play Matters : Circle of Play ที่เราจะชวนมาทำความรู้จักชาดอกไม้และสมุนไพรอินทรีย์จากสวนเกษตรธรรมชาติ พร้อมเปิดประสาทสัมผัส กลิ่น สีสัน รสชาติจากการดื่มชา แล้วมาสนุกกับการทดลองผสมชา (Tea Blending) ตามแบบของตนเองสำหรับนำกลับไปชงดื่มที่บ้าน ดูแลสุขภาพพร้อมปรับสมดุลร่างกายและเยียวยาจิตใจ ชวนชงชวนผสมชาโดย คุณอีฟ-ลภัสรดา โพนะตะ จากเพจ Laphasrada ประธานวิสาหกิจชุมชน สุขภาพดี ชีวีมีสุข กลุ่มเกษตรอินทรีย ปลูกดอกไม้กินได้ จังหวัดสระแก้ว

สิ่งที่ผู้ร่วมเล่นจะได้รับ

> Floral Tea Blends ของตัวเอง คนละ 1 ชุด

> เครื่องดื่มจากร้าน TK Cafe by ANOTHER DOT 1 แก้ว

เปิดรับสมัคร 2 รอบ

วันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566

รอบที่ 1 เวลา 11.00 – 12.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

รอบที่ 2 เวลา 13.30 – 15.00 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที)

TK Cafe by ANOTHER DOT อุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ใครอยากมาเล่นผ่อนคลายกับ “How to Blend Your Floral Tea”ด้วยกัน อ่านตรงนี้

– ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 950 บาท/คน

– รับจำนวนจำกัด รอบละ 6 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://lin.ee/2nDbtSj (ID LINE : @anotherdot)

การเข้า – ออก TK Park

– บุคคลทั่วไป : ค่าเข้า 20 บาทต่อคน

– สมาชิก eMembers : ดาวน์โหลดแอป MyTK รับสิทธิ์เข้าฟรี 3 ครั้งแรก ภายใน 1 ปี

– สมาชิก TK Park : เข้า – ออก พื้นที่ฟรี ตลอด 1 ปี