รู้ไหม? ของเหลวสีเข้มกลิ่นหอมกรุ่นอย่าง “กาแฟ” นอกจากเป็นเครื่องดื่มสุดโปรดของใครหลายคนแล้ว เรายังใช้เป็นน้ำหมึกเพื่อสร้างสรรค์ภาพวาดของเราได้ด้วย

สำหรับ Learning Fest Bangkok 2023 ในครั้งนี้ TK Café by ANOTHER DOT. ชวนคนต่างเพศ ต่างวัย ต่างจินตนาการ มาปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และเปิดโลกการเรียนรู้ผ่านการสร้างงานศิลปะด้วยกาแฟ กับกิจกรรม Create Coffee Art Paintings ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16–17 กันยายน 2566 (วันละสองรอบ เวลา 11:00–13.00 น. และ 14:00–16:00 น.) ที่ TK Café by ANOTHER DOT. ภายในอุทยานการเรียนรู้ TK Park ชั้น 8 centralwOrld

หมายเหตุ

กิจกรรมเปิดรับรอบละ 6 คนเท่านั้น เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมอายุ 7 ปีขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านศิลปะมาก่อน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง https://lin.ee/j5roHDe หรือ @anotherdot

____________________________________

ANOTHER DOT เป็นร้านคาเฟ่เล็ก ๆ หนึ่งเดียว ท่ามกลางเหล่าหนังสือละลานตาใน TK Park เมื่อเวลาผ่านไปหลายปี ANOTHER DOT ก็ได้กลายเป็นเหมือนเพื่อนที่คุ้นเคย และเป็นเบื้องหลังที่สร้างบรรยากาศหอมกรุ่น ระคนไปกับประสบการณ์การเรียนรู้ของใครหลาย ๆ คนที่เกิดขึ้นที่นี่ และเมื่อ Learning Fest Bangkok 2023 เกิดขึ้น คาเฟ่แห่งนี้จึงไม่ลังเลที่จะมาร่วมเฉลิมฉลองไปกับเราด้วยความปิติยินดี

ข้อมูลเพิ่มเติ่ม : https://learningfest.tkpark.or.th/program/lf13_create-coffee-art-paintings/

#LFBKK2023 #LearningFest #WonderLearn #สงสัยให้สุดเป็นมนุษย์ไม่หยุดเอ๊ะ #TKPark