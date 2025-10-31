กอ.รมน.-มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ-มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดทีมบรรเทาสาธารณภัย พร้อมรถ-เรือท้องแบน นำข้าวสาร พร้อม ชุดยังชีพฉุกเฉิน และชุดยาสามัญประจำบ้าน รวม 400 ชุด มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และคณะมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ จัดทีมบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมรถและเรือท้องแบน นำข้าวสาร พร้อม ชุดยังชีพฉุกเฉิน และชุดยาสามัญประจำบ้าน รวม 400 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 360,800 บาท
มอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี พลโท ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผอ.สมท.กอ.รมน.) พร้อมคณะ รวมทั้ง นายวรพจน์ จรัสเศรษฐสิริ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย นายยุทธนา ทาโคตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ ร่วมลงพื้นที่แจกจ่าย ณ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ และตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนั้น เมื่อเกิดอุทกภัย มูลนิธิฯ ได้จัดทีมบรรเทาสาธารณภัย พร้อมเรือท้องแบน และ โรงครัวเคลื่อนที่เพื่อประกอบอาหารกล่อง พร้อมถุงยังชีพ ชุดยาเวชภัณฑ์ และอาหารสุนัขและแมว นำแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัย เพื่อการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ในเบื้องต้น
หลังจากนั้น ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จะดำเนินการประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูหลังน้ำลด โดยแจกเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น รวมถึงมอบเงินค่าฌาปนกิจแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย รายละ 20,000 บาท ทั้งนี้ กรณีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย ญาติของผู้เสียชีวิตสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ ได้ที่แผนกสาธารณภัย ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ได้ที่ สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418
ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่ เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung และช่องทางอื่นๆ ที่สะดวกได้ที่ https://linktr.ee/pohtecktung หรือที่สายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418
## มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##