70 ชีวิตระทึก! รถบัสนักศึกษา ม.ดัง พุ่งชนกัน ดับ 1 คามอเตอร์เวย์ เจ็บระนาว คนขับเผยปมเบรก

70 ชีวิตระทึก! รถบัสนักศึกษา ม.ดัง พุ่งชนกัน ดับ 1 คามอเตอร์เวย์ หน้าด่านเก็บเงินบางพระ เจ็บระนาว รีบนำส่ง รพ. คนขับเผยปมเบรก

เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 31 ต.ค. 2568 ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถบัสชนท้ายกัน บริเวณด่านเก็บเงินบางพระ พื้นที่ ต.หนองข้างคอก อ.เมือง จ.ชลบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย จึงรีบไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิไตรคุณธรรม

ที่เกิดเหตุพบรถบัสมหาวิทยาลัยบูรพา ชนท้ายกันจำนวน 2 คัน หมายเลขทะเบียน 40 – 0698 ชลบุรี และหมายเลขทะเบียน 40-0497 มีนักศึกษาโดยสารมาคันละ 35 คน รวมเป็น 70 คน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 41 คน แบ่งเป็นนักศึกษาหญิง 36 คน และนักศึกษาชาย 5 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำทั้งหมดส่งโรงพยาบาลชลบุรี

 

จากการตรวจสอบรถบัสคันที่ขับไปชนท้ายรถคันหน้า พบนายสุชาติ กองม่วง อายุ 55 ปี คนขับรถบัส ถูกอัดก็อปปี้กับพวงมาลัย อาการสาหัส กู้ภัยจึงใช้อุปกรณ์ตัดถ่างช่วยเหลือนำตัวออกจากรถลงมาปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ ก่อนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

สอบถามนายสนธยา พุธภูมิ คนขับรถบัสที่ถูกชนท้าย เปิดเผยว่า ตนและคันที่ชนท้ายได้นำนักศึกษาไปดูงานในพื้นที่ จ.ระยอง และกำลังจะกลับที่มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ ตนกำลังจ่ายเงินที่ด่านเก็บเงิน ซึ่งรถบัสคันหลังได้แจ้งว่ารถเบรกแข็ง เบรกไม่อยู่ จากนั้นก็พุ่งชนท้ายเต็มแรง ตนก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไร

ด้านตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุและสอบสวนคนขับรถบัสอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

