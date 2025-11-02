สุดเวทนา ช้างป่าคลั่ง ทำร้ายหนุ่มใหญ่ป่วยจิตเวช โคม่านอนจมกองเลือดในสวนยาง ก่อนสิ้นใจ กำนันรุดช่วยครอบครัว ไม่มีแม้เงินจะจัดงานศพ มอบเงินส่วนตัว พร้อมประสานขอสิทธิ์ช่วยเหลือ
เมื่อเวลา 03.00 น. วันที่ 2 พ.ย.68 นายทนงศักดิ์ ภานิกร ผู้ใหญ่บ้าน รับแจ้งจากลูกบ้านว่าพบคนถูกช้างทำร้ายในสวนยางพาราท้ายบ้านเกาะลอย หมู่ 3 ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุพบชายนอนหมดสติจมกองเลือด มีบาดแผลทั่วร่างกาย อาการสาหัส ทราบชื่อคือ นายเทอดเดช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี เป็นผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล ก่อนที่ช่วงเช้า นายสมหมาย ชินนะหง หัวหน้าชุดอาสาเฝ้าระวังภัยช้างป่า อบต.คลองตะเกรา พร้อมเจ้าหน้าที่อนุรักษ์เจ้าที่ป่าไม้ ทหารพรานที่ 1306 กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอีกครั้ง พบร่องรอยของช้างป่าที่ทำร้าย นายเทอดเดช รวมไปถึงรอยคล้ายลากไปฟาดกับต้นยางพารา
ล่าสุดวันเดียวกัน (2 พ.ย.) นายสาโรจน์ ลายสุวรรณ กำนันตำบลคลองตะเกรา ได้เข้าให้กำลังใจญาติชาวบ้านที่ถูกช้างป่าทำร้าย เบื้องต้นทราบว่าได้เสียชีวิตลงแล้ว จึงได้มอบเงินสดส่วนตัวจำนวนหนึ่งเพื่อให้ญาติไว้ทำพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องจากเป็นครอบครัวยากไร้ ไม่มีเงินทำศพ พร้อมทั้งประสานผู้ใหญ่บ้านในการเตรียมเอกสารยื่นให้หัวหน้ารักษาพันธุ์สัตว์ป่าเค้าอ่างฤาไน ในการเข้าช่วยตามสิทธิ์ตรงระเบียบการของภาครัฐ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่เสียชีวิตจากการถูกช้างป่าทำร้าย