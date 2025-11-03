ชลบุรี ฝนถล่มหนัก พัทยาอ่วม น้ำท่วมหลายจุดทั่วเมือง จมถนนสุขุมวิท สูง 1 เมตร ขาเข้า-ขาออก ช่วงพัทยาเหนือ จรดแยก พัทยาใต้ รถเล็กสัญจรไม่ได้
3 พ.ย. 68 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่เขตเมืองพัทยา จ.ชลบุรี เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่อง ทำให้หลายพื้นที่ ในเมืองพัทยา ส่งผลให้ น้ำท่วมขังหลายจุด โดยเฉพาะ ถนนสุขุมวิท ช่วงพัทยาเหนือไปแยกพัทยาใต้ ทั้งขาเข้าและขาออก ระดับน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอว
ทำให้รถยนต์เล็กไม่สามารถผ่านได้ บางรายพยายามขับฝ่าส่งผลทำให้จมนํ้าเกือบครึ่งคัน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.เมืองพัทยา ได้ออกมาอำนวยความสะดวกและคอยช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ทางเมืองพัทยาได้อยู่ระหว่างการเร่งระบายนํ้าอย่างเต็มที่
โดยจุดที่พบน้ำท่วมขังได้บ่อยครั้ง จะเป็นจุดที่ เป็นแอ่งกระทะ จุดที่ 1 ถนนพัทยาสาย 3 มีระดับท่วมขังสูงรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถ สัญจรผ่านได้ อีกจุด ถนนสุขุมวิทพัทยา หน้าสถานนีตำรวจทางหลวงพัทยาใต้ น้ำท่วมสูง รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้เช่นกัน
นอกจากนี้ ระดับน้ำเริ่มลดลงเรือยๆ คาดใช้เวลาไม่นาน จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ และถนนเส้นดังกล่าวจะกลับมาใช้ในการสัญจรได้เหมือนเดิม