รถทัวร์พุ่งชนท้ายรถบรรทุก หน้าด่านชั่งน้ำหนัก เสียชีวิต 2 ราย ผู้โดยสารเจ็บ 30 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งรพ.
วันที่ 3 พ.ย. 2568 พ.ต.อ.พีระฉัตร สาขา ผกก.สภ.พล จ.ขอนแก่น รับแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน บนถนนมิตรภาพ หน้าด่านชั่งน้ำหนัก บ้านโจดหนองแก ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น หลังรับแจ้งจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมหน่วยกู้ภัย และ รพ.พล เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสาร เส้นทางกรุงเทพฯ–ขอนแก่น โดยมี นายจารุกิตติ์ อายุ 40 ปี เป็นผู้ขับพุ่งชนท้าย รถพ่วงบรรทุกปูน ทะเบียนอุดรธานี ซึ่งมี นายธนพล อายุ 24 ปี เป็นผู้ขับ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจำนวน 2 ราย เป็นชาย 1 ราย และหญิง 1 ราย และมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บประมาณ 30 ราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เร่งลำเลียงผู้บาดเจ็บส่ง รพ.พลเพื่อทำการรักษาอย่างเร่งด่วน
พ.ต.อ.พีระฉัตร กล่าวว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นรถทัวร์คันดังกล่าวรับส่งผู้โดยสารต้นทาง กรุงเทพฯ-ปลายทาง จ.ขอนแก่น โดยมีผู้โดยสารมาเต็มคันรถพอมาถึงที่เกิดเหตุได้พุ่งชนรถบรรทุกจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับรถทั้ง 2 คัน ผลปรากฏว่าเป็นศูนย์ทั้งคู่ อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงตามขั้นตอนต่อไป