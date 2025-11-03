ศุลกากรหนองคาย รวบชายหญิง 5 คน ดัดแปลงกระเป๋าเดินทางซ่อนเฮโรอีน ตบตาเจ้าหน้าที่แต่ไม่พ้นเครื่องเอกซเรย์ เจอ 21.8 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 65 ล้านบาท
เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น.วันที่ 3 พ.ย.2568 ที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย–ลาวแห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย นายประทีป อุ่ยเจริญ ปลัดจังหวัดหนองคาย น.ส.วรรณา ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคาย พล.ต.ต.อัทธชนม์ ช่วงงาม ผบก.ภ.จว.หนองคาย พ.ต.อ.จิรวิทย์ ปานยิ้ม ผกก.สภ.เมืองหนองคาย พ.อ.อุดมการณ์ ศรีแขไตร รองผบ.บก.ควบคุมที่ 2 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พ.ต.ท.อภิชาติ คลธา สว.ตม.หนองคาย, นายสมจินต์ จิตรสมนึก ผอ.ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 พร้อมเจ้าหน้าที่ศุลกากร, ตำรวจ, ตรวจคนเข้าเมือง, ทหาร, นรข. และฝ่ายปกครอง ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด 2 คดี
คดีแรก เจ้าหน้าที่ประจำด่านพรมแดนหนองคาย ได้จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย เป็น หญิงไทย 1 ราย ชายไทย 1 ราย และหญิงลาว 1 ราย เดินทางเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยนั่งรถโตโยต้า รีว่า สีดำ ทะเบียน บพ 3835 หนองคาย เจ้าหน้าที่ได้นำกระเป๋าเดินทางเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์ พบวัตถุต้องสงสัยปะปนอยู่กับของใช้ทั่วไป เมื่อเปิดกระเป๋าเดินทางออกดูพบว่ามีการดัดแปลงกระเป๋านำวัสดุมาวางทับเพื่อปกปิดอำพรางสายตาเจ้าหน้าที่ และพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ น้ำหนัก 10.8 กิโลกรัม
และคดีที่สอง เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาเป็นหญิงไทย 1 ราย และชายไทย 1 ราย ขับรถยนต์โตโยต้า อินโนว่า สีเทา ทะเบียน กค 5699 หนองคาย เข้ามายังด่านพรมแดน เจ้าหน้าที่พบกระเป๋าเดินทางลักษณะคล้ายกันกับคดีแรก จึงนำเข้าเครื่องเอกซเรย์ พบวัตถุต้องสงสัย เปิดออกดูพบเป็นยาเสพติด ชนิดเฮโรอีน น้ำหนัก 11 กิโลกรัม รวมผู้ต้องหาทั้งสองคดี 5 ราย เฮโรอีนของกลาง 21.8 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 65.4 ล้านบาท
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ทั้งหมดเป็นเครือข่ายเดียวกัน จะนำกระเป๋าบรรจุเฮโรอีนเข้าไปยังพื้นที่ตอนใน โดยมีคนว่าจ้าง คนละ 35,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ขยายผลการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายนี้
และสำหรับผลงานตั้งแต่ 1 ต.ค.68 เป็นต้นมา จ.หนองคาย มีการจับกุมยาเสพติดคดีสำคัญ 7 คดี ผู้ต้องหา 7 ราย ของกลางมียาบ้า 1,776,200 เม็ด, ไอซ์ 69 กิโลกรัม และเฮโรอีน 21.8 กิโลกรัม