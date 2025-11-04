ป้าสุดช้ำ เดือดร้อนหนัก ตัดสินใจนำ สร้อยทอง 2 บาท มาจำนำ ช็อก กลายเป็นทองปลอม ทั้งที่เพิ่งไถ่ถอนไปเกือบปีที่โรงรับจำนำนี้ ด้าน ตำรวจเผยคำแนะนำลองไปตรวจสอบดู
วันที่ 4 พ.ย.2568 ที่โรงรับจำนำแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองฉะเชิงเทรา รับแจ้งเหตุมีบุคคลนำสร้อยคอทองคำปลอมมาจำนำภายในโรงรับจำนำแห่งนี้ ทางเจ้าหน้าที่จึงเดินทางไปตรวจสอบพบ นางน้อย (นามสมมติ) อายุ 65 ปี กำลังนั่งอยู่ที่ด้านหน้าเคาน์เตอร์ของโรงรับจำนำดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ เปิดเผยว่า นางน้อยได้นำสร้อยคอทองคำ 1 เส้นเดินเข้ามาเพื่อหวังจะจำนำ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบกลับพบว่า สีของสร้อยคอทองคำมีความผิดปกติ ประกอบกับน้ำหนักทองที่ชั่งได้ก็มีน้ำหนักแค่ 18.64 กรัม ซึ่งไม่ถึง 2 บาท ตามที่นางน้อยบอก
โดยปกติแล้ว ทองรูปพรรณหนัก 1 บาท จะหนักอยู่ที่ 15.16 กรัม ถ้าเป็น 2 บาท ก็จะต้องมีน้ำหนักถึง 30.32 กรัม ประกอบกับที่ห่วงของตะขอก็ไม่มีตราสัญลักษณ์ของร้านทองปั๊มไว้ จึงได้พยายามอธิบายให้นางน้อยได้เข้าใจ
- อ่านข่าว : ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 เปิดตลาดประกาศครั้งแรก ร่วงลงแล้ว อย่าลังเล
- อ่านข่าว : ราคาทองวันนี้ 4 พ.ย.68 ประกาศ 5 ครั้งแล้ว มีลังเล ราคายังผันผวน
ด้าน นางน้อย กล่าวว่า ตนเคยนำสร้อยคอทองคำเส้นนี้มาจำนำไว้ที่โรงรับจำนำแห่งนี้บ่อยครั้ง เวลาที่เดือดร้อนเรื่องเงิน จนล่าสุดเมื่อเกือบ 1 ปีที่แล้ว ตนได้นำเงินมาไถ่ถอนออกไปจากโรงรับจำนำ แล้วก็นำไปเก็บรักษาไว้ไม่เคยนำออกมาใส่
จนมาวันนี้ตนมีเรื่องที่จะต้องใช้เงิน จึงนำสร้อยคอทองคำที่เก็บรักษาไว้ออกมาเพื่อหมายจะได้เงินก้อนไปใช้จ่าย แต่ปรากฏว่า ทองคำที่เคยมีอยู่จริง บัดนี้กลายเป็นทองปลอมตลาดนัด โดยที่ตนก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะปลอม เนื่องจากลวดลายของสร้อยคอทองคำเหมือนกับของจริงที่ตนมีอยู่
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แนะนำให้นางน้อยกลับไปที่บ้านเพื่อตรวจสอบบุคคลภายในบ้าน ว่าพอจะมีใครสามารถเปิดลิ้นชักในบ้านได้บ้าง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นคนในครอบครัวที่อยู่ด้วยกัน จึงได้ไปหาซื้อทองปลอมที่ลายเหมือนกันมาสับเปลี่ยน เพราะเนื่องจากตอนนี้ราคาทองคำรูปพรรณหนัก 1 บาท จะตกอยู่ที่ 62,150 บาท ซึ่งอาจเป็นที่ล่อตาล่อใจของใครหลาย ๆ คน
เบื้องต้นทางโรงรับจำนำไม่ได้เอาผิดถือโทษแต่ประการใด เพราะเชื่อว่าเป็นความไม่รู้ของนางน้อยจริง ๆ ว่าโดนสลับทอง เนื่องจากก่อนหน้านี้นางน้อยก็เคยนำสร้อยคอทองคำของจริงมาจำนำไว้ที่นี่โดยไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก่อน
ด้าน เจ้าหน้าที่ กล่าวด้วยว่า ช่วงนี้ราคาทองสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ใครที่มีทองคำเก็บสะสมไว้ ไม่ว่าแหวนทอง สร้อยคอทองคำ หรือทองแท่ง ขอให้เก็บให้มิดชิด เพราะอาจตกเป็นเป้าของมิจฉาชีพได้