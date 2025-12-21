พ่อจ่าเหิน รู้สึกเสียใจ ลูกชาย เหยียบระเบิดขาขาด ไม่ตื่นเต้น ยังไม่บอกแม่เกรงช็อก

บุรีรัมย์ พ่อจ่าเหิน เผย ลูกชาย เหยียบระเบิดขาขาด รู้สึกเสียใจ-ไม่ตื่นเต้น เสนอตัวรับใช้ชาติ เรื่องปกติ รู้ดีเคยรับใช้ชาติรู้ดี ยังไม่บอก แม่ป่วยติดเตียง เกรงเกิดอาการช็อก
21 ธ.ค. 2568 – จากกรณี กองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรี-ตราด (กปช.จต.) รายงานว่า ทหารช่าง นาวิกโยธิน เหยียบทุ่นระเบิดทหารกัมพูชาได้ฝังไว้ ขาขวา รับบาดเจ็บ 1 นาย ขณะเสริมความมั่นคงพื้นที่ บ้านหนองรี อ.เมือง จ.ตราด ก่อนนำตัวส่งรักษาตัว โรงพยาบาล
ภายหลังทราบว่า ผู้รับบาดเจ็บคือ จ่าเอก เทอดพงษ์ หรือ จ่าเหิน ผมนะรา ทหารช่าง หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด เหยียบระเบิด PMN-2 ขาขวาขาด ขณะกำลังปรับปรุง แนวตั้งรับให้กับ ทหารราบ นย.เพื่อเข้าวางกำลัง คุมพื้นที่บ้านสามหลัง
ซึ่งถือว่า “ทหารกัมพูชา ยังคงละเมิดอนุสัญญาต่อว่าในการ มีอยู่ ครอบครองทุ่นระเบิดสังหารบุคคล และมีการวางระเบิดใหม่ เพื่อหวังทำร้ายทหารไทยอย่างชัดเจน”
พ่อจ่าเหิน เผยเสียใจ ลูกชาย เหยียบระเบิดขาขาด แต่ไม่ตื่นเต้น ยังไม่บอก แม่ เกรงช็อก
ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของ จ่าเหิน ที่ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ พบ ร้อยโท วิสิฐศักดิ์ ผมนะรา อายุ 65 ปี อดีตทหารสังกัดค่าย ร.23 พัน 4 บุรีรัมย์ โดยพ่อของจ่าเหิน ยังอยู่ในอาการปกติ พร้อมกับกล่าวว่า ลูกชายมาเยี่ยม เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.ที่ผ่านมา
จนกระทั่งวันนี้ ได้รับแจ้งว่า ลูกชายเหยียบกับระเบิด เตรียมจะไปเยี่ยมลูกชายพรุ่งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ลึกๆ รู้สึกเสียใจ แต่ส่วนตัวมองว่า เป็นเรื่องปกติ ที่เราเสนอตัวไปรับใช้ชาติ ตนเคยเป็นทหารมาก่อน รู้ดี ตอนนี้ยังไม่ให้ลูกชาย บอกให้แม่ เพราะป่วยติดเตียง เกรงว่า จะเกิดอาการช็อก
ขณะที่ นางสุเพียร สนเจริญ อายุ 63 ปี ป้าจ่าเหิน บอกว่า ทราบข่าวว่า หลานเหยียบทุ่นระเบิด จึงเดินทางมาสอบถามถึงอาการกับ พ่อจ่าเหิน สงสารหลาน ที่ต้องเคราะห์ร้ายแบบนี้ รวมถึงทหารทุกคนที่ลำบากไปทำหน้าที่ให้พวกเรานอนหลับสบายกัน
“ส่วนตัวอยากจะให้ทหารไทย จัดการ ทหารเขมรให้ราบคาบ โดยเฉพาะ สมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา ที่เป็นคนสั่งการทั้งหมด จัดการให้ตายไปได้ยิ่งดี”
อ่านข้อมูลเพิ่ม: กองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรี-ตราด (กปช.จต.)
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