กองทัพภาคที่ 2 เผย ตรวจยึด วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ในพื้นที่ทหาร ชี้ดัดแปลงจากทุ่น TM-57 ย้ำชัด เป็นภัยคุกคาม ต่อความปลอดภัยของ กำลังพลไทย

21 ธ.ค. 2568 – กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยรายละเอียด การตรวจยึดวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง จากพื้นที่ทางทหาร ซึ่งอยู่ในความควบคุมของฝ่ายกัมพูชา หลังพบการรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการทางทหารและใช้เป็นพื้นที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์

จากการตรวจสอบ พบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบขึ้นเอง โดยใช้ทุ่นระเบิดต่อสู้รถถังแบบ TM-57 ร่วมกับ ดินระเบิดคอมโพซิชัน C-4 หรือสารระเบิดแรงสูง เชื้อปะทุไฟฟ้า สายไฟ เศษโลหะ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 ตรวจยึด วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ดัดแปลงทุ่น TM-57 ย้ำชัด ภัยคุกคามไทย

กองทัพภาคที่ 2 ตรวจยึด วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ดัดแปลงทุ่น TM-57 ย้ำชัด ภัยคุกคามไทย

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทุ่น TM-57 ถูกนำมาดัดแปลง ให้กลายเป็น อาวุธแสวงเครื่อง เพื่อใช้เป็นระเบิดบังคับทิศทาง หรืออาจเป็นระบบสั่งระเบิดจากระยะไกล

กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า จากการวิเคราะห์พบข้อสังเกตสำคัญ 3 ประการ ได้แก่

  1. การใช้อุปกรณ์ทางทหารมาตรฐานและนำมาดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
  2. มีองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงความตั้งใจให้เกิดแรงระเบิดรุนแรง
  3. ระบบจุดระเบิดอาจเป็นแบบควบคุมได้ หรือถูกจัดวางเป็นกับดัก

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า การกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของกำลังพลไทย และอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย แก่ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว

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