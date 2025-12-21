กองทัพภาคที่ 2 เผย ตรวจยึด วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ในพื้นที่ทหาร ชี้ดัดแปลงจากทุ่น TM-57 ย้ำชัด เป็นภัยคุกคาม ต่อความปลอดภัยของ กำลังพลไทย
21 ธ.ค. 2568 – กองทัพภาคที่ 2 เปิดเผยรายละเอียด การตรวจยึดวัตถุระเบิดแสวงเครื่อง จากพื้นที่ทางทหาร ซึ่งอยู่ในความควบคุมของฝ่ายกัมพูชา หลังพบการรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการทางทหารและใช้เป็นพื้นที่เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์
จากการตรวจสอบ พบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบขึ้นเอง โดยใช้ทุ่นระเบิดต่อสู้รถถังแบบ TM-57 ร่วมกับ ดินระเบิดคอมโพซิชัน C-4 หรือสารระเบิดแรงสูง เชื้อปะทุไฟฟ้า สายไฟ เศษโลหะ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ
กองทัพภาคที่ 2 ตรวจยึด วัตถุระเบิดแสวงเครื่อง ดัดแปลงทุ่น TM-57 ย้ำชัด ภัยคุกคามไทย
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทุ่น TM-57 ถูกนำมาดัดแปลง ให้กลายเป็น อาวุธแสวงเครื่อง เพื่อใช้เป็นระเบิดบังคับทิศทาง หรืออาจเป็นระบบสั่งระเบิดจากระยะไกล
กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า จากการวิเคราะห์พบข้อสังเกตสำคัญ 3 ประการ ได้แก่
- การใช้อุปกรณ์ทางทหารมาตรฐานและนำมาดัดแปลงเป็นระเบิดแสวงเครื่อง
- มีองค์ประกอบที่บ่งชี้ถึงความตั้งใจให้เกิดแรงระเบิดรุนแรง
- ระบบจุดระเบิดอาจเป็นแบบควบคุมได้ หรือถูกจัดวางเป็นกับดัก
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า การกระทำดังกล่าวมีลักษณะเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของกำลังพลไทย และอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย แก่ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่ดังกล่าว
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