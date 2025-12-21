ยังปะทะเดือด ชายแดน ไทย-กัมพูชา วันที่ 14 กองกำลังบูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย 3 จุด พื้นที่สระแก้ว สั่งอพยพ4อำเภอ ชี้ ทหารเขมร เสริมแนวรบต่อเนื่อง

21 ธ.ค. 2568 – ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่ จ.สระแก้ว กกล.บูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย ในสถานการณ์ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เป็นวันที่ 14

โดยมีการรบปะทะ เพื่อยึดครองพื้นที่ ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. พื้นที่บ้านคลองแผง อ.ตาพระยา ฝ่ายกัมพูชายังคงเสริมความแข็งแรงของที่มั่น มีการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง และตรวจพบการนำรถถังเข้ามาประจำการในพื้นที่

2. พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง ฝ่ายกัมพูชายังคงเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และได้ใช้อาวุธยิง RPG, ปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามายังที่มั่นของฝ่ายเราเป็นระยะๆ

3. พื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง : ฝ่ายกัมพูชาเสริมความแข็งแรงของที่มั่น และมีการยิงปืนใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิด มายังฝ่ายเราอย่างต่อเนื่อง

กองกำลังบูรพา ปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตย ปะทะเดือด3จุด เขมรเสริมแนวรบต่อเนื่อง

โดยในวันนี้ กกล.บูรพา ได้ปฏิบัติการทางทหารต่อที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่ฝั่งตรงข้าม อ.ตาพระยา อ.โคกสูง อ.อรัญประเทศ และ อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

จึงประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน 4 อำเภอชายแดน จ. สระแก้ว งดเข้าพื้นที่พักอาศัยของตน และให้อพยพไปยัง ศูนย์พักพิงชั่วคราว ตามที่ทางราชการจัดให้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ขอให้รับฟังข่าวสารและติดตามการแจ้งประกาศจากส่วนราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยเป็นสำคัญ

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1

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