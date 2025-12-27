ผบช.น. ตรวจความปลอดภัย สมัครสส.เขตกทม. เรียบร้อย-ปกติ ไม่มีร้องขอ ตร.ดูแลพิเศษ

ผบช.น. ตรวจความปลอดภัย รับสมัครเลือกตั้งสส. แบ่งเขต กทม. สถานการณ์ เรียบร้อย การข่าวปกติ แจง ไม่มีผู้สมัครสส. ร้องขอกำลังตร.ดูแลพิเศษ เชื่อเมืองหลวง การเมืองไม่รุนแรงเหมือนตจว.
27 ธ.ค. 68 – พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผบก.น.1 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รองผบก.น.1 และคณะตำรวจสน.ดินแดง และบก.น.1 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณอาคารกีฬาเวสน์ 2 ดินแดง
พล.ต.ท.สยาม เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรก ที่มีการรับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง กรุงเทพมหานคร ทางตำรวจนครบาล เตรียมความพร้อมวางแผนจัดกำลังดูแลอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง และมีการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ทั้งพรรคการเมืองและประชาชน โดยใช้กำลังหลัก 50 นาย จาก สน.มักกะสัน สน.บางโพ สน.พญาไท และ สน.ดินแดน ตั้งแต่เช้าสถานการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี เบื้องต้น ทางการข่าวยังไม่พบสิ่งปกติ
นอกจากนี้ ในวันพรุ่งนี้ ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ จะเปิดรับสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (Party List) และการยื่นรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตำรวจจะคอยอำนวยความสะดวกเช่นกัน โดยใช้มาตรการเฝ้าระวังเหตุไม่พึ่งประสงค์การเลือกตั้งปีใหม่ และเหตุปะทะตามแนวชายแดนในคราวเดียวกัน
แจง ไม่มีผู้สมัครสส. ร้องขอกำลังตร.ดูแลพิเศษ เชื่อเมืองหลวง การเมืองไม่รุนแรงเหมือนตจว.
ส่วนกรณีที่ว่า หลังจากนี้จะเข้าสู่การหาเสียงจะมีการข่มขู่และทำร้ายผู้สมัคร สส. ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบช.น. ในช่วงเวลานี้ได้มีนโยบายในเรื่องของการระดมกวาดล้างอาชญากรรมทั้งยาเสพติด และอาวุธปืนไปคราวเดียวกัน ที่มีทั้งเทศกาลปีใหม่ และการเลือกตั้ง รวมทั้งเหตุปะทะตามแนวชายแดน
โดยได้มีการประสานงานด้านการข่าวที่จะส่งผลกระทบกับกรุงเทพฯ ได้ประสานกับตำรวจสันติบาลและทหาร โดยใกล้ชิด เพื่อเป็นการเตรียมการป้องปรามไม่ให้เหตุที่จะเกิดขึ้น ในโอกาสเดียวกันจะบูรณาการร่วมกันในการดำเนินการทั้งหมด
ส่วนการร้องขอของ ผู้สมัคร สส. ในการกำกับดูแลความปลอดภัยในแต่ละคน ขณะนี้ยังไม่มีรายงานหรือมีการร้องขอกรณีใดมาเป็นพิเศษ และวันนี้เนื่องจากเป็นวันแรก จึงยังไม่มีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับการรับสมัคร
อย่างไรก็ตาม สำหรับส่วนการกระทำความผิดเลือกตั้ง ทั้งทำลายป้ายหาเสียง และการร้องเรียนต่างๆ ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทาง กกต. จะดูแลความเรียบร้อย ซึ่งที่ผ่านมาตำรวจนครบาล มีการพูดคุยประสานงานกับ กกต. มาตลอด ทางตำรวจจะเป็นผู้ช่วย สนับสนุนในการดูแลความเรียบร้อย ย้ำตำรวจเน้นวางตัวเป็นกลาง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ในช่วงโค้งสุดท้ายและคืนหมาหอน ก่อนการเลือกตั้ง จะมีการเฝ้าระวังตรวจตราอย่างเข้มข้น โดยจะมีการจัดโซนเฝ้าระวัง เช่นพื้นที่สีแดงเฝ้าระวังพิเศษ ส่วนในพื้นที่ กทม. การข่าวยังไม่พบความไหวของมือปืน หรือการก่อเหตุใดๆ เชื่อว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การเมืองจะไม่รุนแรงเหมือนในพื้นที่ต่างจังหวัด
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง – กองบัญชาการตำรวจนครบาล
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