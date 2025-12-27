พะเยา เปิดศึกเลือกตั้ง 5 พรรคการเมืองดัง แห่สมัครครบ 3 เขต “อัครา” น้องชาย “ร.อ.ธรรมนัส” ลงเขต 1 ซิวเบอร์ 3 เชื่อ ชิงเก้าอี้สส. หาเสียงดุเดือด

27 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่อาคารสโมสรเทศบาลเมืองพะเยา บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดพะเยา เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า

โดยผู้สมัครจาก 5 พรรคการเมืองชื่อดัง ได้แก่ พรรคกล้าธรรม พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน และพรรครวมไทยสร้างชาติ ทยอยเดินทางเข้ารับสมัครก่อนเวลา 08.30 น. ท่ามกลางกองเชียร์ของแต่ละพรรคที่เดินทางมาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม

ชิงเก้าอี้สส.

ศึกเลือกตั้งพะเยา 5 พรรคการเมืองดัง แห่สมัครครบ 3 เขต เชื่อชิงเก้าอี้สส.หาเสียงดุเดือด

บรรดากองเชียร์ ต่างถือ ดอกไม้สด พวงมาลัย และป้ายให้กำลังใจ มามอบแก่ ผู้สมัครของตน สร้างสีสัน และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและเป็นกันเอง โดยมีการทักทาย ถ่ายภาพร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ศึกเลือกตั้งพะเยา 5 พรรคการเมืองดัง แห่สมัครครบ 3 เขต เชื่อชิงเก้าอี้สส.หาเสียงดุเดือด

จากนั้น กกต.ได้มีการจับสลากหมายเลขผู้สมัคร อย่างเป็นทางการ โดยภาพรวมแต่ละพรรคส่งผู้สมัครครบทั้ง 3 เขต ยกเว้น พรรครวมไทยสร้างชาติ ที่ส่งผู้สมัครเพียงเขตเลือกตั้งที่ 1 เขตเดียว

ส่วนผลการจับสลาก ปรากฏว่า

เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 ดร.ทัศนีย์ สนธิ พรรครวมไทยสร้างชาติ
หมายเลข 2 นายวิสา บุญนัดดา พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นายอัครา พรหมเผ่า พรรคกล้าธรรม รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
หมายเลข 4 นายชยุต จิตดำรงสุนทร พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 5 นายวิชัยไชยมงคล พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 2
หมายเลข 1 นายอนุรัตน์ ตันบรรจง (อดีต สส.) พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นายวิทวัส รัชตาจ้าย พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นายเกษียร ศรีจันทร์ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นายเสมอ วงศ์พุฒ พรรคภูมิใจไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3
หมายเลข 1 นายจิรเดช ศรีวิราช (อดีต สส.) พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นายรุ่งวิกรัย ครุฑธิยัง พรรคประชาชน
หมายเลข 3 นายอำนาจ วิชัย พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นายศรายุทธ หน่อแก้ว พรรคภูมิใจไทย

ทั้งนี้การรับสมัครในวันแรก สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของทุกพรรคการเมือง และกระแสการเมืองในจังหวัดพะเยา ที่เริ่มร้อนแรงขึ้นอย่างชัดเจน โดยหลายฝ่ายประเมินว่า สนามเลือกตั้งพะเยาครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่แข่งขันสำคัญ ที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง – https://www.ect.go.th/ect_th/th/main

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