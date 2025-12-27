อุตรดิตถ์ บ้านใหญ่เพื่อไทย ดัน คนรุ่นใหม่ ลงสมัคร สส.เขต สานต่อ-รักษาแชมป์ คอการเมืองจับจ้องเขต 1 อุตรดิตถ์ สีแดง จะปักธงได้ หรือ สีนำเงิน จะสร้างประวัติศาสตร์ แต่ สีส้ม มองข้ามไม่ได้
27 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สนง.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ วันแรกการรับสมัคร สส.เขต จ.อุตรดิตถ์ บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า ผู้สมัคร สส. 3 เขต จ.อุตรดิตถ์ เดินทางมาลงเวลาต่อ จนท. รับสมัคร ก่อนเวลา 08.30 น. ร่วมลุ้นการจับเบอร์ประจำตัวผู้สมัคร ท่ามกลางประชาชนกองเชียร์ที่แห่มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
การสมัครสส.วันแรกนั้น พบว่า พรรคการเมืองใหญ่ ทั้ง พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคกล้าธรรม พรรคโอกาสใหม่ พรรคปวงชนไทย ต่างคัดเลือกระดับตัวท็อป ผู้สมัคร ลงชิงตำแหน่ง สส.เขต ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน เดินทางไป สนง.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสมัคร สส.เขต นั้น ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย จ.อุตรดิตถ์ โดย น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ และนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ไม่ลงสมัครแบบเขตแต่หันไปลง สส.บัญชีราชชื่อ พรรคเพื่อไทย นำทีม ผู้สมัคร สส.3 เขตของพรรค
คอการเมืองจับจ้องเขต 1 อุตรดิตถ์ สีแดง จะปักธงได้ หรือ สีนำเงิน จะสร้างประวัติศาสตร์
คือ เขต 1 น.ส.อัญชิสา ศุภรักษ์จินดา ลูกสาวนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์, เขต 2 นายวารุจ ศิริวัฒน์ อดีต สส.อุตรดิตถ์และเขต 3 นายรวี เล็กอุทัย อดีต สส.อุตรดิตถ์ ลูกชายนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
เดินสักการะอนุสาวรีย์ ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางสมัครและจับเบอร์ประจำตัว เท่ากับว่า ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย จ.อุตรดิตถ์ มี 5 คนทั้งระบบบัญชีรายชื่อและ แบบเขตเลือกตั้ง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นการถ่ายเลือดใหม่ทางการเมืองครั้งใหญ่ของพื้นที่สีแดงจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังน.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ และนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย จัดทายาทการเมืองคนรุ่นใหม่บ้านใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงชิง สส.เขต และป้องกันแชมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้
โดยเฉพาะเขต 1 น.ส.อัญชิสา ศุภรักษ์จินดา (น้องไอ) อายุ 32 ปี ลูกสาวคนเล็ก นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ที่เพิ่งเปิดตัวก่อนยุบสภาได้ไม่นาน ถูกจับตาว่า จะผ่านไปได้หรือไม่
เนื่องจากต้องขับเคี้ยวกับ นายพิชญุตม์ พอจิต ผู้สมัคร สส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย หนุ่มหล่อหุ่นดีขวัญขวัญใจแม่ยก ลูกชายอัยการอ๋อง นายพีระศักดิ์ พอจิต อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่เคยผ่านเวทีการสมัคร สส.เขตมาแล้วเมื่อปี 2566 และลงพื้นที่ต่อเนื่อง
แต่ที่มองข้ามไม่ได้อีกคนคือ น.ส.ธนัชชา แสนสุขุม พรรคประชาชน ที่ฐานคะแนนมาเป็นอันดับที่ 3 เมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมา
โดยทั้ง 3 คน ผู้สมัคร สส.เขต 1 อุตรดิตถ์ ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ คอการเมืองต่างจับจ้องที่ เขต 1 จ.อุตรดิตถ์ ว่าสีแดง จะปักธงได้เหมือนที่ผ่านมา หรือ สีนำเงินจะสร้างประวัติศาสตร์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนเขต 2 และ เขต 3 จ.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทยยังส่งอดีต สส.ลงสมัคร คือ นายวารุจ ศิริวัฒน์ และ นายรวี เล็กอุทัย ที่ผ่านมาผลงานและการลงพื้นที่มีความต่อเนื่อง แต่พรรคการเมืองต่างๆ จัดส่งผู้สมัครลงชิง
อย่างไรก็ตามผลการจับเบอร์ประจำตัวผู้สมัคร สส.เขต จังหสัดอุตรดิตถ์ วันแรก เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย เบอร์ 1 น.ส.ธนัชชา แสนสุขุม พรรคประชาชน, เบอร์ 2 นายพิชญุตม์ พอจิต พรรคภูมิใจไทย, เบอร์ 3 น.ส.อัญชิสา ศุภรักษ์จินดา พรรคเพื่อไทย, เบอร์ 4 น.ส.ดวงใจ มงคลแสงสุรีย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายวิศิษฐ์ วงศ์ทอง พรรคประชาชน, เบอร์ 2 นายณัฐวุฒิ บุญมาติด พรรคกล้าธรรม, เบอร์ 3 นายประสิทธิ์ คลังสีดา พรรคประชาธิปัตย์, เบอร์ 4 น.ส.รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ พรรคโอกาสใหม่ (ลูกสาวนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีต ส.ส.อุตรดิตถ์), เบอร์ 5 นายวารุจ ศิริวัฒน์ พรรคเพื่อไทย
เขตเลือกตั้งที่ 3 เบอร์ 1 นายรวี เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย, เบอร์ 2 น.ส.จิรายุ ดวงแก้ว พรรคประชาชน, เบอร์ 3 นายเขษมศักดิ์ แก้วมา รวมไทยสร้างชาติ, เบอร์ 4 น.ส.อรกัญญา ดีมาก พรรคประชาธิปัตย์, เบอร์ 5 นายคณิน ถนอมทองพันธ์ พรรคกล้าธรรม, เบอร์ 6 น.ส.รสสุคลธ์ อินชัยเขา พรรคภูมิใจไทย
อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง – กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์
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