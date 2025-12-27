อุตรดิตถ์ บ้านใหญ่เพื่อไทย ดัน คนรุ่นใหม่ ลงสมัคร สส.เขต สานต่อ-รักษาแชมป์ คอการเมืองจับจ้องเขต 1 อุตรดิตถ์ สีแดง จะปักธงได้ หรือ สีนำเงิน จะสร้างประวัติศาสตร์ แต่ สีส้ม มองข้ามไม่ได้

27 ธันวาคม 2568 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ สนง.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ วันแรกการรับสมัคร สส.เขต จ.อุตรดิตถ์ บรรยากาศคึกคักตั้งแต่เช้า ผู้สมัคร สส. 3 เขต จ.อุตรดิตถ์ เดินทางมาลงเวลาต่อ จนท. รับสมัคร ก่อนเวลา 08.30 น. ร่วมลุ้นการจับเบอร์ประจำตัวผู้สมัคร ท่ามกลางประชาชนกองเชียร์ที่แห่มาให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก

การสมัครสส.วันแรกนั้น พบว่า พรรคการเมืองใหญ่ ทั้ง พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคกล้าธรรม พรรคโอกาสใหม่ พรรคปวงชนไทย ต่างคัดเลือกระดับตัวท็อป ผู้สมัคร ลงชิงตำแหน่ง สส.เขต ในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์

คนรุ่นใหม่

บ้านใหญ่ พท.อุตรดิตถ์ ดัน คนรุ่นใหม่ สมัครสส.เขต สานต่อ-รักษาแชมป์ คอการเมืองจับจ้องเขต1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อน เดินทางไป สนง.กกต.จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสมัคร สส.เขต นั้น ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย จ.อุตรดิตถ์ โดย น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ และนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ไม่ลงสมัครแบบเขตแต่หันไปลง สส.บัญชีราชชื่อ พรรคเพื่อไทย นำทีม ผู้สมัคร สส.3 เขตของพรรค

คอการเมืองจับจ้องเขต 1 อุตรดิตถ์ สีแดง จะปักธงได้ หรือ สีนำเงิน จะสร้างประวัติศาสตร์

คือ เขต 1 น.ส.อัญชิสา ศุภรักษ์จินดา ลูกสาวนายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์, เขต 2 นายวารุจ ศิริวัฒน์ อดีต สส.อุตรดิตถ์และเขต 3 นายรวี เล็กอุทัย อดีต สส.อุตรดิตถ์ ลูกชายนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

เดินสักการะอนุสาวรีย์ ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางสมัครและจับเบอร์ประจำตัว เท่ากับว่า ผู้สมัคร สส.พรรคเพื่อไทย จ.อุตรดิตถ์ มี 5 คนทั้งระบบบัญชีรายชื่อและ แบบเขตเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นการถ่ายเลือดใหม่ทางการเมืองครั้งใหญ่ของพื้นที่สีแดงจังหวัดอุตรดิตถ์ หลังน.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ และนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย จัดทายาทการเมืองคนรุ่นใหม่บ้านใหญ่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงชิง สส.เขต และป้องกันแชมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้

โดยเฉพาะเขต 1 น.ส.อัญชิสา ศุภรักษ์จินดา (น้องไอ) อายุ 32 ปี ลูกสาวคนเล็ก นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา นายก อบจ.อุตรดิตถ์ ที่เพิ่งเปิดตัวก่อนยุบสภาได้ไม่นาน ถูกจับตาว่า จะผ่านไปได้หรือไม่

เนื่องจากต้องขับเคี้ยวกับ นายพิชญุตม์ พอจิต ผู้สมัคร สส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย หนุ่มหล่อหุ่นดีขวัญขวัญใจแม่ยก ลูกชายอัยการอ๋อง นายพีระศักดิ์ พอจิต อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่เคยผ่านเวทีการสมัคร สส.เขตมาแล้วเมื่อปี 2566 และลงพื้นที่ต่อเนื่อง

แต่ที่มองข้ามไม่ได้อีกคนคือ น.ส.ธนัชชา แสนสุขุม พรรคประชาชน ที่ฐานคะแนนมาเป็นอันดับที่ 3 เมื่อการเลือกตั้งที่ผ่านมา

โดยทั้ง 3 คน ผู้สมัคร สส.เขต 1 อุตรดิตถ์ ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ คอการเมืองต่างจับจ้องที่ เขต 1 จ.อุตรดิตถ์ ว่าสีแดง จะปักธงได้เหมือนที่ผ่านมา หรือ สีนำเงินจะสร้างประวัติศาสตร์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนเขต 2 และ เขต 3 จ.อุตรดิตถ์ พรรคเพื่อไทยยังส่งอดีต สส.ลงสมัคร คือ นายวารุจ ศิริวัฒน์ และ นายรวี เล็กอุทัย ที่ผ่านมาผลงานและการลงพื้นที่มีความต่อเนื่อง แต่พรรคการเมืองต่างๆ จัดส่งผู้สมัครลงชิง

อย่างไรก็ตามผลการจับเบอร์ประจำตัวผู้สมัคร สส.เขต จังหสัดอุตรดิตถ์ วันแรก เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย เบอร์ 1 น.ส.ธนัชชา แสนสุขุม พรรคประชาชน, เบอร์ 2 นายพิชญุตม์ พอจิต พรรคภูมิใจไทย, เบอร์ 3 น.ส.อัญชิสา ศุภรักษ์จินดา พรรคเพื่อไทย, เบอร์ 4 น.ส.ดวงใจ มงคลแสงสุรีย์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วย เบอร์ 1 นายวิศิษฐ์ วงศ์ทอง พรรคประชาชน, เบอร์ 2 นายณัฐวุฒิ บุญมาติด พรรคกล้าธรรม, เบอร์ 3 นายประสิทธิ์ คลังสีดา พรรคประชาธิปัตย์, เบอร์ 4 น.ส.รสรินทร์ ศรัณย์เกตุ พรรคโอกาสใหม่ (ลูกสาวนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ อดีต ส.ส.อุตรดิตถ์), เบอร์ 5 นายวารุจ ศิริวัฒน์ พรรคเพื่อไทย

เขตเลือกตั้งที่ 3 เบอร์ 1 นายรวี เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย, เบอร์ 2 น.ส.จิรายุ ดวงแก้ว พรรคประชาชน, เบอร์ 3 นายเขษมศักดิ์ แก้วมา รวมไทยสร้างชาติ, เบอร์ 4 น.ส.อรกัญญา ดีมาก พรรคประชาธิปัตย์, เบอร์ 5 นายคณิน ถนอมทองพันธ์ พรรคกล้าธรรม, เบอร์ 6 น.ส.รสสุคลธ์ อินชัยเขา พรรคภูมิใจไทย

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จังหวัดอุตรดิตถ์

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