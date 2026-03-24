ครูพละหื่น โรงเรียนดังบุรีรัมย์ เปิดปากครั้งแรกตะกุกตะกัก ปมลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ใครไม่ยอมให้ติดศูยน์-ติด ร. อ้างเป็นลูกเป็นหลาน รู้แล้วถูกสั่งพักราชการ

จากกรณี ครูพลศึกษา ของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.บุรีรัมย์ ได้รับการร้องเรียนว่า มีพฤติกรรมล่วงละเมิดนักเรียนหญิงชั้น ม.3 ในโรงเรียนหลายครั้งแบบไม่เลือกสถานที่ แม้แต่นั่งอยู่กับเพื่อนข้างโรงอาหาร แต่ทางผู้บริหารไม่ได้สนใจ ทั้งที่ครูที่ปรึกษาเอาคลิปและหลักฐานการแชทไปมอบให้ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 24 มี.ค.2569 นายวุฒิ (นามสมมติ) อายุ 54 ปี ครูชำนาญการพิเศษ และเป็นครูสอนวิชาพลศึกษาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำอนาจารย์นักเรียน เปิดเผยภายหลังถูกถามว่ายอมรับหรือไม่ว่า ได้ก่อเหตุหรือไม่

ครูพละหื่น

ครูพละหื่น โรงเรียนดังบุรีรัมย์ เปิดปากครั้งแรกตะกุกตะกัก ปมลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ใครไม่ยอมให้ติดศูยน์-ติด ร. อ้างเป็นลูกเป็นหลาน รู้แล้วถูกสั่งพักราชการ

นายวุฒิ กล่าวอ้างว่า ก็ ก็ ก็ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก เป็นการโอบกอดกันปกติ ส่วนการลวนลามนั้นตนทำได้แค่ลูบผ่านเฉย ๆ ไม่มีอะไรมาก เมื่อถูกถามว่า อาจารย์ทำเด็กมาหลายรุ่นแล้วนั้น นายวุฒิ ตอบว่า ไม่มี “เป็นลูกหลาน”

จริงแล้วติดต่อผู้ปกครองเด็กแล้วแต่เขาไม่คุยด้วย จริงแล้วอยากขอโทษที่ไปทำลูกเขาแบบนั้น อยากคุยด้วยว่ามันเป็นการคุยกัน หยอกกันกับเด็ก 2-3 คน และเพิ่งทำเป็นครั้งแรก ส่วนเรื่องการติดศูนย์ ติดร. ตนจะให้เด็กมากวาดขยะมากกว่า ไม่เคยพาไปในที่โล่งหรือที่แจ้ง ตามที่เป็นข่าว ส่วนการพักราชการตนรู้ตัวแล้ว

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