ล่ามือยิง โฟร์แมนเสียชีวิตสลดคาM6 ตร.ระดมกำลังไล่ล่าตั้ง 3 ปมสังหาร ขัดแย้งส่วนตัว ชู้สาว และเหตุซึ่งหน้า ขับรถปาดกัน
วันที่ 30 มี.ค.2569 พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา เปิดเผยความคืบหน้ากรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิง โฟร์แมนวัย 30 ปี เสียชีวิต บริเวณถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (M6) ในพื้นที่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ว่า ขณะนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน ทั้งตำรวจภูธรภาค 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา และเจ้าหน้าที่ สภ.สูงเนิน เร่งไล่ล่าผู้ต้องสงสัยอย่างกระชั้นชิด
จากการตรวจสอบแนวทางสืบสวน เจ้าหน้าที่ได้พุ่งเป้าไปที่ รถต้องสงสัย ซึ่งปรากฏในคลิปข่าวก่อนหน้านี้ ได้แก่ รถยนต์อเนกประสงค์ ยี่ห้อปาเจโร่ สีขาว และรถเก๋งสีแดง ซึ่งขับตามประกบกันมา ในช่วงเวลาเกิดเหตุ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการหลบหนี และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความขัดแย้งส่วนตัว, ปมชู้สาว และเหตุซึ่งหน้า จากการขับขี่รถปาดหน้ากัน
ทั้งนี้ ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง โดยคดีดังกล่าวถือเป็นคดีอุกฉกรรจ์ ที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก และผู้บังคับบัญชาได้กำชับ ให้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี ตามกฎหมาย โดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังฝากถึงประชาชนที่ใช้รถสัญจรผ่านเส้นทางถนน M6 ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น.ของวันเกิดเหตุ หากมีคลิปภาพจากกล้องหน้ารถ หรือหลักฐานใดที่เป็นประโยชน์ต่อการสืบสวน ขอให้ช่วยส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ หรือแจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตำรวจ เพื่อเร่งคลี่คลายคดีและนำตัวคนร้ายมารับโทษตามกฎหมายโดยเร็ว
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